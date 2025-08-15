迪卡儂（DECATHLON）表示，全新Late Bloomers運動生活服飾開搶，復古90年代清新風格搭配蒲公英刺繡，詮釋網球與高爾夫球裝共15件單品一覽；adidas Originals西門經典店煥新開幕，與捷運站出口6號彩虹地景（Rainbow Six），成為最新打卡熱點。
迪卡儂變潮了！Late Bloomers蒲公英質感系列開搶
積極突破運動生活想像的迪卡儂（DECATHLON）表示，「Late Bloomers」運動生活系列全新上架！從品牌的網球與高爾夫（Tenniscore & Golfcore）典藏品項出發，融入復古90年代風格，選以奶油白、天空藍、棕色清新搭配蒲公英刺繡圖騰，打造運動夾克、蜂巢布料短褲、經典百褶裙等15件單品與配件。
代表夏季的蒲公英與網球圖象融合，重新詮釋復古優雅與現代風格，限量推出寬版剪裁設計T恤，共有白色背面滿版圖騰、與大地棕色小印花兩款；藍綠條紋點綴並的「無袖針織V領背心」與成套「寬鬆Polo衫裝」都很搶眼。
特別推薦靈感源自於70、80年代絨面布料的「卡車帽」，改以高爾夫繩索細節結合網球風格，搭配蒲公英刺繡成小清新代表；搭配同款護腕更化龍點睛。讓人眼睛為之一亮的「麂皮運動鞋」，採用100%麂皮皮革鞋面與耐磨橡膠大底重塑復古輪廓。
迪卡儂「Late Bloomers」運動生活全系列已於迪卡儂官網、指定門市（中山／三重／南屯／亞灣）開賣，迪卡儂新會員享官網首購「現折100元」優惠；加碼消費滿1,500元即贈「Late Bloomers 系列限定網球掛飾」乙個（只送不賣，數量有限，贈完為止）。8月14日至8月24日四大網球公開賽期間，進駐UR LIVING 信義ATT店打造快閃展示空間，拍照完成指定社群任務，即可領取「網球掛飾」小獎品（限量100份，贈完為止）。
adidas Originals西門經典店煥新開幕！
愛迪達（adidas Originals）表示，西門經典店煥新開幕！鄰近的捷運站出口6號彩虹地景（Rainbow Six）也全新完工，成為時下最新打卡熱點。店內特別以西門各街區風格呼應Originals多元夏日穿搭，在充滿台灣感性的氛圍裡，引領大家感受夏日度假系列、美式復古、Y2K 蕾絲拼接、珍奶城市限定四大主題。
首度在台灣完整登場的薄底鞋家族，從田徑薄底鞋、芭蕾薄底鞋、跆拳道薄底鞋、賽車薄底鞋一應俱全。T-TOE系列則推出「彩色光譜」、「夏日藤編」、「細緻裝飾」夏日三大風格亮點。
即日起adidas Originals西門經典店，單筆消費滿5,000元並包
含三葉草薄底鞋家族或T-TOE 鞋款 ，即可獲得限量好禮「 三葉草小夥伴掛飾及西門限定加碼#StyleYourTTOE原 創改造包」乙組（數量有限，送完為止）；凡購買三葉草薄底鞋家族或 T-TOE 鞋款， 西門經典門市再加碼推出「鞋款改造服務」， 於每週一至週五平日時段，提供專屬特殊鞋帶設計與鞋款改造體驗（每日限量15名）。
歡慶adiclub 4週年，現在還有直營門市限定任務，完成5關任務，即可抽「1萬元 adidas 購物金」；金銀會員加碼抽「三葉草玩偶掛飾」乙組，一次收齊四種角色；還有「三葉草行李箱」。
adidas Originals西門經典店 資訊
地址：台北市萬華區漢中街127號
電話：02-2331-0136
時間：11:00-21:30
