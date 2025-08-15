我是廣告 請繼續往下閱讀

美國7月生產者物價指數（PPI）創下3年最快增速，聯準會（Fed）9月降息機率略減，美股主要指數14日漲跌互見，就在前一天，標普500指數和那斯達克指數才因7月消費者物價指數（CPI）低於預期而又創新高。綜合《CNBC》等外媒報導，7月PPI數據拖累了主要股指，年增3.3%，遠高於預期的2.5%；月增率達到0.9%，創下2022 年6月以來最大漲幅，亦高於市場預期的0.2%；至於核心PPI月增率則達到0.9%，同樣高於預期的0.2%，顯示聯準會降息的可能性仍未確定，甚至略微減少。14日收盤，美股道瓊工業指數下跌11.01點，或0.02%，收在44911.26點；標普500指數上漲20.82點，或0.32%，收6466.58點，亦為連續第3天上漲；那斯達克指數下跌2.47點，或0.01%，收在21710.67點；費城半導體指數下跌7.12點，或0.12%，收在5885.49點。不過，部分華爾街交易員忽略了PPI數據，認為PPI上漲是由因投資組合管理以及機票價格大幅提升推動的，如果沒有這些因素影響，數據應該會更接近預期。Horizo​​n Investments首席投資官拉德納（Scott Ladner）表示，投資人普遍覺得，PPI數據確實不優，至少肯定不是投資人想看到的，但還需要更多數據佐證，才能真正認定美國正在經歷某種通膨加速的環境。