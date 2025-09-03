我是廣告 請繼續往下閱讀

▲iPhone 17 Air傳聞會取消SIM卡槽，全面使用eSIM設計。（圖／取自《Pixabay》）

台灣eSIM設定費300元

▲iPhone 17 系列傳聞會有四款，網路流傳了四款的渲染圖。(翻攝Apple Hub Ｘ平台)

iPhone 17發表、預購、開賣

蘋果秋季發表會預測會發表哪些新品

▲國外有爆料神人流傳出iPhone 17 Pro Max 模型機(上)，相較於上一代iPhone 16 Pro Max（下），最明顯的變化就是相機模組的比例變大許多，辨識度十足。（圖／翻攝Ｘ）

四款iPhone 17網傳重點功能

iPhone 17標準版

iPhone 17 Air：最薄機身

iPhone 17 Pro：全面升級

iPhone 17 Pro Max：頂規配置

蘋果即將於9月10日發表全新iPhone 17系列，其中「iPhone 17 Air」因突破性超薄設計被譽為史上最輕薄iPhone，但同時也帶來重大改變，傳聞將全面淘汰實體SIM卡槽，改以eSIM取代。外媒《MacRumors》報導指出，蘋果要求歐盟授權經銷商與直營店員工，在9月5日前完成eSIM操作訓練，似乎意味全球去SIM卡化啟動。外媒《MacRumors》指出，歐盟蘋果授權經銷商的員工必須在 9 月 5日完成與支援eSIM的iPhone相關的培訓課程。訓練課程透過蘋果內部SEED App提供，員工需要協助客戶安裝、轉換eSIM，這波改變可能不僅涵蓋歐盟27國，更可能擴及美國以外的市場。但並未透露會是哪一款iPhone 17使用eSIM，知名分析師郭明錤認為選擇iPhone 17 Air的機會相當大，因該款手機強調輕薄，目前傳聞會是5.5mm厚度，因此內部空間會極度精簡，並拋棄MagSafe 磁吸充電，同時也可能取消實體SIM卡槽。iPhone 17 Air被認為會是蘋果第一款全球eSIM專屬機種。在美國從iPhone 14後就已經取消SIM卡槽，而是依賴 eSIM，但考量到其他地區eSIM尚未全面普及，因此只有在部分地區使用eSIM，如果台灣改eSIM可能也會需要適應期，目前三大電信已經全面支援eSIM服務，但在台灣申辦eSIM通常需支付設定費，費用約為300元。發表日：9月9日，台灣時間9月10日凌晨1點傳聞預購日：9月12日(五)傳聞開賣日：9月19日(五)手機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max配件：Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、AirPods Pro 3 、AirTag 2螢幕：6.3吋OLED，支援120Hz ProMotion處理器：多數爆料指出將搭載A19新晶片相機：後置雙鏡頭，包括4800萬畫素主鏡頭+1200萬超廣角，前鏡頭首度升級2400萬畫素顏色：紫色取代粉色，同時加入灰色和經典黑、綠、藍等。售價預測：799~849美元，因供應鏈和新零件成本可能小幅上漲約50美元，台灣可能會是30,900元起。設計：輕薄是這次 iPhone 17 Air 的重點，傳聞厚度為5.5毫米，重量145g。但為了強化輕薄，實體SIM卡槽有可能會改用eSIM，並移除底部喇叭，續航力可能下降至2800mAh，但保留MagSafe急速無線充電、動作按鈕。處理器：搭載A19晶片記憶體：8GB RAM螢幕：6.6吋OLED、120Hz ProMotion相機：單顆4800萬畫素主鏡頭，支援2倍光學變焦；自拍鏡頭為2400萬畫素顏色：主打黑、銀、淡金、淺藍灰等低飽和度新色。售價預測：入門約899~949美元，頂規1099美元，台灣售價32,900~43,400元。設計：回歸鋁合金邊框、混合玻璃背蓋，模組改為橫向相機島，提升辨識度並減少晃動。螢幕：6.3吋120Hz OLED處理器：A19 Pro新一代3nm晶片記憶體：首度配12GB RAM相機：相機設計改為橫向大矩形設計，配置主鏡頭、超廣、長焦三顆鏡頭，皆為4800萬畫素，望遠支援最高8倍光學變焦。前鏡頭升級2400萬畫素。顏色：黑色、白色、深藍色和辨識度超高的橘色售價預測：起跳取消128GB容量，改爲256GB，價格預估1099~1049美元，台灣約37,900元起。螢幕尺寸：6.9 吋 LTPO OLED，支援 120Hz ProMotion處理器：A19 Pro，第三代 3nm 製程記憶體/儲存：12GB RAM相機：相機設計改為橫向大矩形設計，配置主鏡頭、超廣、長焦三顆鏡頭，皆為4800萬畫素，望遠支援最高8倍光學變焦及潛望式鏡頭，前鏡頭升級2400萬畫素。材質設計：鈦合金邊框+強化玻璃上背，下背預計加入 MagSafe電池容量：有可能來到5,000mAh，支援反向無線充電