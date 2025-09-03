蘋果即將於9月10日發表全新iPhone 17系列，其中「iPhone 17 Air」因突破性超薄設計被譽為史上最輕薄iPhone，但同時也帶來重大改變，傳聞將全面淘汰實體SIM卡槽，改以eSIM取代。外媒《MacRumors》報導指出，蘋果要求歐盟授權經銷商與直營店員工，在9月5日前完成eSIM操作訓練，似乎意味全球去SIM卡化啟動。

▲近期卻有長輩到日本時，請當地店員幫忙換SIM卡，卻被收取500日圓費用，讓他們覺得很不友善。（圖／取自《Pixabay》）
▲iPhone 17 Air傳聞會取消SIM卡槽，全面使用eSIM設計。（圖／取自《Pixabay》）
外媒《MacRumors》指出，歐盟蘋果授權經銷商的員工必須在 9 月 5日完成與支援eSIM的iPhone相關的培訓課程。訓練課程透過蘋果內部SEED App提供，員工需要協助客戶安裝、轉換eSIM，這波改變可能不僅涵蓋歐盟27國，更可能擴及美國以外的市場。

但並未透露會是哪一款iPhone 17使用eSIM，知名分析師郭明錤認為選擇iPhone 17 Air的機會相當大，因該款手機強調輕薄，目前傳聞會是5.5mm厚度，因此內部空間會極度精簡，並拋棄MagSafe 磁吸充電，同時也可能取消實體SIM卡槽。iPhone 17 Air被認為會是蘋果第一款全球eSIM專屬機種。

台灣eSIM設定費300元

在美國從iPhone 14後就已經取消SIM卡槽，而是依賴 eSIM，但考量到其他地區eSIM尚未全面普及，因此只有在部分地區使用eSIM，如果台灣改eSIM可能也會需要適應期，目前三大電信已經全面支援eSIM服務，但在台灣申辦eSIM通常需支付設定費，費用約為300元。

▲iPhone 17 系列傳聞會有四款，網路流傳了四款的渲染圖。(翻攝Apple Hub Ｘ平台)
▲iPhone 17 系列傳聞會有四款，網路流傳了四款的渲染圖。(翻攝Apple Hub Ｘ平台)
iPhone 17發表、預購、開賣

發表日：9月9日，台灣時間9月10日凌晨1點

傳聞預購日：9月12日(五)

傳聞開賣日：9月19日(五)

蘋果秋季發表會預測會發表哪些新品

手機：iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max 

配件：Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、AirPods Pro 3 、AirTag 2

▲國外有爆料神人流傳出iPhone 17 Pro Max 模型機(上)，相較於上一代iPhone 16 Pro Max（下），最明顯的變化就是相機模組的比例變大許多，辨識度十足。（圖／翻攝Ｘ）
▲國外有爆料神人流傳出iPhone 17 Pro Max 模型機(上)，相較於上一代iPhone 16 Pro Max（下），最明顯的變化就是相機模組的比例變大許多，辨識度十足。（圖／翻攝Ｘ）
四款iPhone 17網傳重點功能

iPhone 17標準版

螢幕：6.3吋OLED，支援120Hz ProMotion

處理器：多數爆料指出將搭載A19新晶片

相機：後置雙鏡頭，包括4800萬畫素主鏡頭+1200萬超廣角，前鏡頭首度升級2400萬畫素

顏色：紫色取代粉色，同時加入灰色和經典黑、綠、藍等。

售價預測：799~849美元，因供應鏈和新零件成本可能小幅上漲約50美元，台灣可能會是30,900元起。

iPhone 17 Air：最薄機身

設計：輕薄是這次 iPhone 17 Air 的重點，傳聞厚度為5.5毫米，重量145g。但為了強化輕薄，實體SIM卡槽有可能會改用eSIM，並移除底部喇叭，續航力可能下降至2800mAh，但保留MagSafe急速無線充電、動作按鈕。

處理器：搭載A19晶片

記憶體：8GB RAM

螢幕：6.6吋OLED、120Hz ProMotion

相機：單顆4800萬畫素主鏡頭，支援2倍光學變焦；自拍鏡頭為2400萬畫素

顏色：主打黑、銀、淡金、淺藍灰等低飽和度新色。

售價預測：入門約899~949美元，頂規1099美元，台灣售價32,900~43,400元。

iPhone 17 Pro：全面升級

設計：回歸鋁合金邊框、混合玻璃背蓋，模組改為橫向相機島，提升辨識度並減少晃動。

螢幕：6.3吋120Hz OLED

處理器：A19 Pro新一代3nm晶片

記憶體：首度配12GB RAM

相機：相機設計改為橫向大矩形設計，配置主鏡頭、超廣、長焦三顆鏡頭，皆為4800萬畫素，望遠支援最高8倍光學變焦。前鏡頭升級2400萬畫素。

顏色：黑色、白色、深藍色和辨識度超高的橘色

售價預測：起跳取消128GB容量，改爲256GB，價格預估1099~1049美元，台灣約37,900元起。

iPhone 17 Pro Max：頂規配置

螢幕尺寸：6.9 吋 LTPO OLED，支援 120Hz ProMotion 

處理器：A19 Pro，第三代 3nm 製程

記憶體/儲存：12GB RAM

相機：相機設計改為橫向大矩形設計，配置主鏡頭、超廣、長焦三顆鏡頭，皆為4800萬畫素，望遠支援最高8倍光學變焦及潛望式鏡頭，前鏡頭升級2400萬畫素。

材質設計：鈦合金邊框+強化玻璃上背，下背預計加入 MagSafe

電池容量：有可能來到5,000mAh，支援反向無線充電

