我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國隊將拆分為兩隊，並與世界隊對抗，盼能掀起話題。（圖／美聯社／達志影像）

話題性增加：美國本土球星對陣國際巨星，天然就具備故事性與討論度。 比賽強度有望提升：若國際隊由盧卡．唐西奇（Luka Doncic）、尼古拉．約基奇（Nikola Jokic）、賈尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球星領銜，對抗將更具看頭。 市場策略：NBA正大力拓展國際市場，「世界隊」的加入，能讓更多國際球迷有代入感

NBA

NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽近年收視與熱度下滑，聯盟正積極尋求新方式挽救這項曾經萬眾矚目的年度盛會。根據規劃，新賽制將分為三支隊伍，每隊8名球員，美國隊A、B：全由美國籍球員組成；世界隊：由NBA最具影響力的國際球星組成。比賽形式預計採用「萊德盃式展演賽」（Ryder Cup-style），三隊各打一節12分鐘的比賽，最終決出冠軍。全明星賽近年備受批評，原因是明星球員缺乏競爭強度，導致比賽失去娛樂性與刺激感。NBA在2025年推出「四隊循環賽制」希望帶來新鮮感，但效果不彰，球迷與媒體反應冷淡。因此，聯盟認為以「美國vs世界」為核心的三隊制，更能激起榮譽感與競爭性，尤其當美國球星正面迎擊來自歐洲、非洲與其他地區的國際頂尖球員時，對抗性預期將大幅提升。NBA此次改革，明顯將焦點放在「美國 vs 世界」的對立敘事，透過榮譽感刺激比賽強度。雖然制度細節仍待官方確認，但若能邀請到全聯盟頂尖球星全情投入，2026全明星賽有望重現昔日人氣。