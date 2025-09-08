我是廣告 請繼續往下閱讀

▲相馬茜（左）在台灣學中文，與李玖哲（右）從青澀的溝通中逐漸靠近。（圖／翻攝自IG＠nickyleenickylee）

▲相馬茜（左）多年來默默陪伴，成為李玖哲（右）最強依靠。（圖／翻攝李玖哲Nicky Lee臉書）

日籍藝人相馬茜今（8）日迎來50歲啦！相馬茜起初以賽車女郎身份嶄露頭角，連續3年奪下「賽車皇后」后冠，奠定演藝之路，以成熟性感的風格打開知名度。當時相馬茜來台灣學習中文，報名了國語日報課程，意外與李玖哲結識，因爲語言能力有限，兩人常以手勢加上生澀的中文交流，這樣有趣的互動模式也讓她們迅速拉近距離，後來在好友的起鬨下逐漸擦出愛火，相馬茜、李玖哲從相識、相戀到如今攜手超過20年，愛情故事相當動人。1998年，22歲的相馬茜，因為認識經紀公司老闆的妹妹，意外被拉去參加試鏡。當時相馬茜根本沒抱什麼期待，只想賺點零用錢，結果一腳踏進了演藝圈。剛開始，相馬茜語言不靈光、又沒家人陪在身邊，上節目時常緊張到爆，壓力大的她只能回家躲在被窩偷哭。2年後，相馬茜豁出去參加賽車皇后選拔，沒想到一舉連拿3屆冠軍，才真的讓她紅了起來。相馬茜來台灣選擇到國語日報學中文，卻意外認識了同樣努力適應環境的李玖哲，相馬茜還是李玖哲來台認識的第一位朋友。兩人一開始語言不通，常常用手勢、卡卡的中文硬聊，沒想到笑著笑著就拉近距離，還在朋友起鬨下擦出火花，感情就這樣一步步升溫。2010年戀情正式公開，而且公開時還已經談了7年。隔年，相馬茜被拍到逛街時，手上無名指閃著大大的戒指，幸福完全藏不住，瞬間成了媒體關注的焦點，當時也被問到是不是快要結婚？面對這樣的提問，相馬茜嬌羞地笑著回：「看他啦！」然而，有情人終成眷屬，相馬茜、李玖哲也順利在2014年步入婚姻殿堂。兩人一路堅定走過超過20年，相馬茜依舊是李玖哲最堅強的後盾。2017年正值事業衝刺期，李玖哲提到妻子時還當場落淚，感謝她陪伴自己走過低潮，當時李玖哲也說：「這世界什麼都沒有，只有老婆在，我不有名、沒有錢，只有老婆在身邊。」甚至說出「希望下輩子也能遇見她」這樣的真心話。相馬茜的存在，早已不只是妻子，更是李玖哲生命裡最無可取代的力量。9月8日的壽星不只有相馬茜！還有日本搞笑藝人松本人志 、韓國男團CIX成員尹炫晳、美國搖滾女歌手粉紅佳人 、日本漫畫家高橋真 、日本樂團NICO Touches the Walls成員光村龍哉 ，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！