▲外表甜美的廉世彬，對於未來的自己完全不設限，希望可以透過脫口秀或綜藝節目，展現自己搞笑的一面。（圖／記者張一笙攝）

▲廉世彬的文靜外表下，有著渴望舞台能量的靈魂。（圖／記者張一笙攝）

▲廉世彬向記者透露自己的MBTI是ISTP（鑑賞家），並露出淘氣的表情向記者表示：「是有點自私的個性唷！」（圖／記者張一笙攝）

▲廉世彬喊話粉絲：「希望能和大家一起度過更多賽季！」（圖／記者張一笙攝）

▲廉世彬希望可以透過此次卡展，收到自己在起亞虎時期的人生第一張啦啦隊卡。（圖／記者張一笙攝）

「我是24歲的廉世彬，目前效力於中職樂天桃猿與韓國職棒NC恐龍隊。」面對鏡頭，她落落大方地自我介紹，求學時期主修音樂的她其實從小就熱愛舞蹈，畢業後雖曾短暫嘗試其他工作，但在看到啦啦隊徵選機會時毅然決然投入徵選，開啟專業啦啦隊員的旅程。《NOWnews今日新聞》獨家專訪這位外表文靜甜美、卻渴望舞台能量的韓籍女孩廉世彬，她也在訪談中大方揭露小祕密——私下其實是一名「搞笑女」，並坦言自己的MBTI是「有點自私的ISTP」，展現出她與舞台上截然不同的另一面。自小沉浸在音樂世界的廉世彬，曾在大學主修音樂，雖然畢業後一度走上不同的職涯道路，但不論是對音樂或是舞蹈的熱情都始終沒有熄滅，當她看到啦啦隊徵選訊息時，毅然決然投身其中，也從此展開了全新的舞台人生。如今廉世彬不僅以啦啦隊身分活躍於中職和韓職，前陣子更以藝名Snooze發表單曲〈Cherry blooming〉，讓舞台與音樂成為並行的雙重夢想。廉世彬坦言雖然在球場上尚未有正式的「個人舞台」表演這首歌，但球團曾播放過她的作品：「我會到處唱來唱去，所以大家很容易就能聽到這首歌。」她透露未來還有公開活動會再演唱，期待與粉絲分享她的音樂世界。雖然舞台上總是光鮮亮麗，但廉世彬也偷偷向記者分享自己的小祕密：「我有點像搞笑女，會跟隊友互相開玩笑。」她也笑說為了維護形象，在球場上不會完全展現搞笑這一面，但若未來有機會挑戰綜藝或脫口秀，很願意展現不一樣的自己，她甚至笑稱自己的MBTI是ISTP（鑑賞家）：「是有點自私的個性唷！」卻讓她能在忙碌的舞台生活裡保持自我。談到來台發展的經歷，廉世彬認為每一次應援都是美好的回憶：「沒有特別的低潮，對我來說全部都是珍貴的體驗。」不過她也坦言長時間表演仍會帶來身體負擔，像是肩膀痠痛或季前因為膝蓋受傷前往醫院緊急治療，廉世彬笑說：「所幸年輕恢復力快，如今已經痊癒。」談到對粉絲的心聲，廉世彬十分感謝今年所有台灣粉絲對她的支持，語氣誠懇地說：「這個球季即將進入尾聲，我很希望能和大家一起度過更多賽季。接下來還會有其他線下活動，真心期待粉絲們都能到場支持，一起留下更多珍貴的回憶。」對於球迷的支持，她笑說自己並不會對著鏡子練習笑容，而是會從粉絲拍攝的照片中找到最自然、最有感染力的表情。此次受邀參加《TCE台灣卡牌展覽會》，讓廉世彬直呼新鮮，她透露過去在韓職起亞虎曾推出過啦啦隊卡，卻沒能拿到屬於自己的那張，因此這次特別期待能補足遺憾。至於球團周邊，她表示凡是印有自己肖像的商品幾乎都留了一份，也會分送毛巾、鑰匙圈給親友留念。被問到是否會帶家人來台灣，廉世彬表示如果球季結束有空，一定希望帶家人親自來感受台灣球場的熱情，至於中秋節的話：「若有比賽就會留在台灣，若沒有就會回韓國陪伴奶奶。」訪談最後，談到在卡展記者會上，直播的粉絲不斷透過網路留言告白，讓廉世彬害羞又驚喜，只能笑著反問：「我的頭髮，你們覺得漂亮嗎？謝謝你們！」她最近首次以淺髮色亮相，打算維持到卡展，讓粉絲把最特別的一面留在收藏卡片中。從音樂少女到啦啦隊女神，廉世彬用笑容、舞台與真誠，走出專屬於她的獨一無二道路。