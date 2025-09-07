我是廣告 請繼續往下閱讀

▲具俊曄（左）、大S（右）2022年才再婚，卻被抹黑早就背著汪小菲在一起。（圖／大S官方IG@hsushiyuan）

▲鄧高靜說S媽黃春梅（右）已經委託她提告抹黑大S（左）流產的網友。（圖／黃春梅臉書）

▲鄧高靜聲明全文，回應她提告張蘭、汪小菲的進度。（圖／鄧高靜微博）

女星大S（徐熙媛）今年2月過世後，仍遭黑粉不斷造謠抹黑，甚至有網友稱大S早在與汪小菲離婚前就已出軌具俊曄，還說大S流產2胎驗出是具俊曄的DNA。對此，大S生前的御用律師鄧高靜昨（6）日直接貼出4點律師聲明，回應她幫大S提告汪小菲、張蘭母子檔的最新進度，痛批造謠者：「我們強烈譴責一切針對逝者徐熙媛女士及其代理律師的誹謗、侮辱行為」。鄧高靜昨日在微博貼出長文聲明，回應網路上關於大S的惡意謠言，聲明包含4大重點，首先，鄧高靜澄清對大S案件的代理情況，她說在大S過世前，自己代理了3起案件，包括告汪小菲、張蘭的兩起民事案和一起刑事自訴案。民事部分都還在進行庭審，刑事自訴案則尊重家屬意願未繼續訴訟。而大S過世後，網路上出現大S婚內出軌、流產驗出具俊曄DNA的惡意造謠，目前具俊曄和大S媽媽黃春梅也已委託她提告。鄧高靜聲明第2點，說明「訴張蘭、抖音民事案件」的真實情況，鄧高靜澄清該案件從未中止審理，目前正在進行訴訟主體變更。她也明確指出，關於庭審中有所謂「出軌、私生子」等證據的言論完全是捏造，庭審中並無這些內容。此外，她還提到法院已發出「全網禁言令」，但由於張蘭未遵守，她已受託向法院申請強制執行。聲明第3點，鄧高靜強調會維護逝者名譽的決心，「我們強烈譴責一切針對逝者徐熙媛女士及其代理律師的誹謗、侮辱行為。守護逝者名譽，即守護生者的尊嚴與社會的公序良俗。我們將不再沉默，對一切造謠行為採取『零容忍』態度，堅決運用法律武器，維護徐熙媛女士的名譽及其代理律師的合法權益。」最後，鄧高靜也針對自己的個人權益發聲，「對於部分網路使用者針對本人的誹謗、侮辱行為，本律師將採取向人民法院起訴，向北京市律師協會、北京市司法局進行投訴，及時澄清事實等法律措施維權，絕不容忍。」鄧高靜的聲明獲得許多網友支持，「鄧律師好樣的支持你」、「善良勇敢的熙媛女士看中的律師一定不會錯，鄧律師加油」、「支持大S家人的決定，支持鄧律師的工作，支持法律還大S一個公正」、「支持鄧律師，期待公正判決的一天」、「真相就是最重要的事。期待結果，還徐熙媛一個公道。」