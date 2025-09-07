曾在台灣公營英文媒體TaiwanPlus擔任編輯部高階主管的英國籍新聞工作者艾永青（Ed Moon），近日透露自己已帶家人返回英國「頭一次買單程機票不打算回台」，痛心表示自己看到台灣大罷免、罷團研究納粹動員，公共討論空間遭極端言論取代，甚至連他的家人也成為極端分子的攻擊目標，讓他決定離開台灣。
艾永青近日在Substack平台以「（我的）台灣大罷免」（(My) Great Taiwan Recall）為題發文，回顧自己在台灣生活超過10年，過去四年在TaiwanPlus任職時，親身感受到新聞收到政治干預的壓力。
他提到美國總統大選期間，TaiwanPlus有一篇新聞以「被定罪的眾罪犯」描述時任候選人川普，該篇報導是正確描述但卻被施壓撤下，成為他的轉折點，當時就讓他有離開的計劃，「因為我熟悉並喜愛的那個公共空間，正在消失」。
艾永青也提到今年7、8月間的大罷免也是導火線之一，他直言外界將賴清德政府稱是「延續蔡英文執政」並不可信，因為賴沒有嘗試組成聯合內閣，還在民進黨失去國會多數的情況下，對在野黨立委發動全面罷免。而罷免行動和罷團表面上與民進黨切割，以公民團體名義運作，卻被親綠評論員全盤接受，這些所謂的「公民團體」當中，有多少其實是民進黨支持者？甚至是黨員？
他還提到，大罷免浪潮還與政府針對中國配偶的行動結合，指出賴政府在沒有制定新法的情況下，透過重新解釋現有條款對中配發起行動，缺乏正當程序又樹立先例；其中2位反對中配並支持罷免的主要倡議者還研究納粹主義、使用相關圖像，引用「尋找一個群體，將其塑造成猶太人（looking for a group to make into the Jews）」等言論。
他回憶自己看到網紅「八炯」等人發起的「拒絕統戰 守護台灣」集會，當時還跟同事笑稱「這看起來很像納粹風格」，如今看來這根本不是玩笑。
艾永青最後也痛心揭露，他與家人成為極端分子的攻擊對象，是壓垮他的最後一根稻草，但僅僅是因為他在新聞工作中力求平衡，允許與官方敘事不同的聲音出現。他坦言自己非台灣公民，本就該避免觸碰台灣複雜的身分政治，但在新聞專業、同事安全與家庭壓力之間，自己已無法再支撐下去，「我不認為台灣走在正確的方向。」
艾永青的文章引發網路熱議，多位立委也表示將加強對TaiwanPlus的監督。他本人也再次發聲，很意外自己的文章變成政治攻防工具，他很肯定TaiwanPlus同事的表現，希望是修正問題而非直接關閉，他也分析，台灣政治遠比藍綠對立、親中親台的二分法更複雜，做錯了一件事，不代表是徹頭徹尾的法西斯；做對了一件事，也不代表就是偉大的民主救星」，最他也強調，自己不屬於任何陣營，希望藉此提醒社會警惕極端言論對民主社會的危害。
