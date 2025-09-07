我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龔美富向大眾道歉，並自請離職，表示將來會更加謙卑面對未來的日子，但就是沒有向江祖平道歉。（圖／翻攝超級夜總會臉書）

江祖平踢爆三立前副總龔美富的兒子龔益霆性侵，今（7）日龔美富向電視台請辭獲准，聲明中向大眾以及電視台道歉，並表示將來會謹慎度日，整篇看完就是沒跟江祖平道歉，也引來網友撻伐，要他請兒子出來面對。龔美富的道歉聲明中，先是向大眾道歉，接著提及對三立電視台的傷害，「讓我過意不去！身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。」接著龔美富再次向電視台道歉，接著又向社會大眾道歉，對於兒子惹出來的事端，自己深知無可推卸責任，一切將交由司法處理，並表示未來會謙卑面對人生。聲明中完全沒有提到江祖平的名字，不少網友都喊，「感覺不出是在道歉耶！根本沒認錯啊」、「只是在與三立撇清關係，別讓三立有太多的傷害而已」、「龔美富的聲明完全沒向受害人道歉，沒提到祖平哥，然後龔益霆不見人影」、「請辭，但是聲明沒有提到江祖平，龔美富沒責任才怪」。大家好，我是龔美富。近日因犬子所涉事件爭議，引發社會各界關注與討論，不僅浪費許多公共資源，也造成輿論的紛擾，我深感抱歉；尤其是對三立電視造成的傷害，更是讓我過意不去！身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。我已自請離職，以示負責，並向一路扶持我的老東家三立電視，致上最誠摯的歉意與感謝。身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。關於犬子的案件，我們已委託律師全權處理，一切交由司法單位依法釐清，還原真相。再次向三立電視、同事夥伴，以及社會大眾致歉。未來我將以更謹慎與謙卑的態度面對人生，承擔身為父親與社會一份子的責任。