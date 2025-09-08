我是廣告 請繼續往下閱讀

效力MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基的王牌強投柯爾（Gerrit Cole）今（8）日迎來35歲生日！這位自進入大聯盟起便備受矚目的投手，如今已累積無數亮眼成績與榮耀。從南加州陽光下的年輕投手，到現今的洋基王牌、賽揚獎得主，柯爾用一顆顆火球與精準的控球，寫下屬於自己的輝煌篇章。他的數據令人敬畏、他的精神令人動容，無論是在投手丘上壓制對手，還是在人生的低谷中勇敢療傷，柯爾始終展現出一位頂尖運動員的風範。值得一提的是柯爾正是去年洋基、道奇在世界大賽交手時，上演「誰在一壘」經典畫面的主角。柯爾1990年出生於加州，他從高中時期開始就展露驚人潛力，橫掃高中賽場。進入UCLA後，他更成為球隊的先發主力，並在2010年帶領球隊寫下校史最佳成績，展現穩定與優秀的實力，為未來的職棒之路奠定基礎。2011年柯爾在首輪選秀被匹茲堡海盜以狀元籤選中，就此展開傳奇的職棒生涯。2013年柯爾首次登上大聯盟舞台，接著他很快就在海盜、太空人與洋基3大強隊中嶄露頭角，截至2025年已累計超過1,950局的先發出賽，擁有153勝80敗的戰績，以及2,251次三振。難能可貴的是，他曾以超快速度達成生涯第2000 次生涯，位居傳奇神獸強森（Randy Johnson）與克蕭（Clayton Kershaw）之後第3快的球員。去年世界大賽G5第5局，柯爾幾乎要化解該局的滿壘危機，也順利讓貝茲（Mookie Betts）擊出一壘方向滾地球，然而之後事情卻發生轉折，洋基一壘手接球後已來不及完成刺殺，柯爾卻沒有去補位，沒有抓到這個出局數，也造成後面被道奇隊打下大局的問題。終場洋基以6：7不敵道奇，系列賽1：4丟掉冠軍，柯爾也因此被視為「戰犯」。從 2015 年起，柯爾6度入選全明星賽，而他在2023賽季更以15勝4敗、2.63的防禦率拿下全票通過的美聯賽揚獎，同時也是洋基隊史榮膺賽揚獎的第6人。大聯盟生涯中柯爾兩度榮登美聯防禦率王（2019、2023）、兩度榮膺美聯三振王、一次美聯勝投王以及三度年度第一隊殊榮。柯爾的身價也反映他對球隊的超高價值。2019年底，他與洋基簽下價值3.24億美元、長達9年的天價長約，儘管隨後就被山本由伸超越，但仍締造當時投手市場的新高。這份合約讓他年薪平均高達3,600萬美元，成為具備商業價值的頂級球星。然而，頂尖運動員也有面對挑戰的時候。柯爾在2025年春訓時因肘部不適決定進行Tommy John手術，預計將缺席今年整個賽季。儘管如此，他近期在電視節目中仍對球隊表現樂觀展望，肯定隊上防守與戰力組合，顯示出堅強且積極的職業態度。儘管2025年因傷勢不得不暫別投手丘，柯爾仍以堅定的態度面對復健旅程，展現出與過去在場上同樣堅韌的精神。他的離場，讓球迷無比想念他那霸氣壓制對手的畫面，也更期待他強勢回歸的那一天。當他重新踏上投手丘時，將再度以王牌之姿，主宰比賽、點燃全場。衷心期盼他早日重返熟悉的戰場，續寫屬於他的傳奇篇章。