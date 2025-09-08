我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣手搖飲料過去進軍韓國市場，貢茶、老虎堂等品牌都曾風靡一時，但韓媒披露，但近年來中國茶飲品牌「霸王茶姬」、「茶百道」、「蜜雪冰城」等進軍首爾及多個主要城市，在長期由咖啡主導市場佔據一席之地。《韓國先鋒報》（Korea Herald）報導，中國連鎖手搖茶飲品牌近年來以緩慢但穩定的速度，滲透長期由咖啡主導的韓國飲料市場。最備受韓國人期待的品牌是「霸王茶姬」，常被稱為茶飲界的星巴克，今年4月以62億美元估值在納斯達克上市。該品牌主打咖啡風格茶飲，樹立高端品牌形象，並透過社群媒體行銷與現代化店面設計，吸引年輕族群。目前全球已有6700家門市，分佈在美國、新加坡、馬來西亞、泰國等地。霸王茶姬近期還任命韓國資深行銷人士擔任首席行銷官，韓國分公司也預計最快在年底成立合資公司「霸王茶姬韓國」，在韓展店計畫積極，旨在快速搶占市場。而霸王茶姬最有力的中國品牌競爭者是「蜜雪冰城」，它是中國最大的手搖飲料品牌，在全球擁有超過4萬5000家門店，在2022年進軍首爾。蜜雪冰城將飲料的定價定在3000韓元（約新台幣66元）左右，比競爭對手便宜1000至2000韓元（新台幣20至40元）。目前在弘益大學、中央大學等學生密集地區有十多家分店。而「茶百道」在2024年2月在首爾開出第一家門市，隨後擴張到18家，幾乎佔其海外業務總量的一半。這家在香港上市的公司，在中國境內有超過8400家門市，以楊枝甘露飲品聞名。該品牌正透過針對韓國市場的特許經營體系，加快推進韓國本地話進程。以高檔原料定位的「喜茶」在全球有超過4000家門市，去年3月進軍韓國市場，該品牌近年推廣海外業務，海外門市數量一年增長6倍、100多家，光在首爾開設6家門店。韓國業內人士分析，中國奶茶品牌透過將茶飲料定位成更健康的飲品，來吸引更多年輕消費者，而韓國的全面特許經營業務很可能在未來一兩年內起飛。如今的消費者不太關心品牌來自哪裡，而是更關心是否物超所值。報導也點出，「奶茶市場並非只有糖跟甜」，過去韓國人最熟悉台灣珍珠奶茶品牌「貢茶」，門店數量從去年901家下滑至898家，這是自2019年來首次下滑。業內人士將這一挫折歸咎於Mega Coffee和Compose Coffee等平價咖啡連鎖店的激增，這，也分散了飲品市場的注意力，對台灣品牌造成壓力。但更能說明問題的是黑糖珍珠奶茶熱潮的破滅。曾經要排隊一小時才能買到的「老虎堂」黑糖珍珠奶茶，門市數量從2020年的52家減少到今年9月的13家。業內人士指出，中國茶飲品牌快速擴張，正逐步改變韓國手搖飲料格局，霸王茶姬、蜜雪冰城未來能否將初期聲勢轉化為持久競爭力，不僅取決於產品新鮮感，更關鍵的是能否快速適應韓國消費市場潮流變化，並在咖啡仍為主流的市場環境中站穩腳步。