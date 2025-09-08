我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南芽莊珍珠島度假村，被當地人暱稱為「越南版迪士尼」。（圖／取自Pixabay）

▲越南山城大叻，這裡有一座令全世界建築愛好者瘋狂的奇特建築，被稱為「瘋狂屋」，正式名稱是恆娥別墅。（圖／取自Pixabay）

當大家談起越南旅遊，腦中浮現的往往是河內三十六古街、下龍灣的鐘乳石洞，或是胡志明市的法式建築群。然而，這回深入越南的芽莊與大叻，卻發現截然不同的驚奇面貌。這些充滿想像力的建築景點，完全顛覆一般人對越南的既定印象，彷彿誤闖童話故事場景。越南因為歷史因素，文化呈現出東西方交融的豐富層次。這種多元特質也反映在當地的觀光建設上。位於芽莊外海竹島的珍珠島度假村，就是最佳例證。這座由珍珠集團投資興建的大型度假村，集結了飯店、餐廳、遊樂園等設施，打造出一站式的度假體驗，被當地人暱稱為「越南版迪士尼」。遊客可以選擇搭船或快艇登島，但最受歡迎的方式是搭乘全長3公里的跨海纜車。在高空中俯瞰芽莊灣的碧海藍天，本身就是一趟視覺饗宴。尚未進入主要園區，光是纜車終點站的購物區和賽車場，就令人驚艷不已。成排的彩色建築物在藍天白雲下顯得格外夢幻，像是童話世界的場景重現。珍珠島度假村的設施相當多元，涵蓋了陸海空各種娛樂項目，從刺激的遊樂設施到悠閒的水上活動都有。在園區內遇到一位來自韓國的遊客，她興奮地表示：「這裡的票價比其他國際知名樂園便宜很多，設施卻一點也不遜色，真的很值得。」談到芽莊的歷史遺跡，就不得不提到婆那加占婆塔。這座建於7世紀的古蹟群，展現了精湛的磚雕工藝。紅磚塔身上的浮雕圖案細緻優美，訴說著古占婆王國的輝煌歲月。塔內供奉的天依女神是漁民的守護神，融合了印度教與佛教信仰，體現了越南文化的包容性。轉戰到山城大叻，這裡有一座令全世界建築愛好者瘋狂的奇特建築。這棟名為「瘋狂屋」的建築物，正式名稱是恆娥別墅，出自越南女建築師鄧越娥之手。這位曾在俄國求學的建築師，創造出這座被譽為「越南高第建築」的作品。有趣的是，這座奇幻建築其實是一間經營中的民宿，只是造型實在太過前衛，意外成為大叻最熱門的觀光景點，甚至躋身世界十大怪異建築榜單。建築物的外觀扭曲奇特，像是從童話故事中走出來的樹屋。內部設計融入了各種自然元素，包括動物造型、海洋主題、菌菇雕塑等，每個轉角都有新的驚喜。建築物之間以蜿蜒的樓梯和橋樑連接，沒有固定的參觀路線，每次探索都可能有不同的發現。在這座奇幻建築中穿梭，就像進入一個立體的藝術迷宮。雨後的大叻空氣清新，站在狹窄的通道中，可以感受到建築師天馬行空的創意。曾有俄羅斯遊客在此驚嘆：「這裡的奇幻程度完全不輸莫斯科的聖巴西爾大教堂。」另一個值得造訪的景點是距離大叻市中心約30分鐘車程的「Tunnel Clay 泥雕公園」。這座公園就像一個迷你版的大叻，將當地著名地標如火車站、大教堂、修道院等，全部以泥塑方式重現，相當有趣。