我是廣告 請繼續往下閱讀

美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法機關，當地時間4日，突襲韓國現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution），位於喬治亞洲的合資電池工廠，逮捕475人，其中約300人為韓國公民，震驚韓國政壇。有韓媒引述外交消息人士透露，韓國外交部長趙顯本週將親自赴美處理，與此同時，白宮高層官員在接受美媒採訪時，也放話稱這類執法行動未來還會更多、更嚴格。根據《CNN》報導，這項行動是美國近代史上，針對移民的最大規模突襲之一，也是川普重返白宮、展開第2任期以來，在美國境內採取的最大規模打擊行動。白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan），週日在接受「國情咨文」（State of the Union）節目專訪時，揚言美國政府將加強打擊非法勞工，被視為白宮官員的又一次強硬表態。霍曼並預告，後續將有更多執法行動，還批評僱用非法勞工的人，是為了減少工資支付，卻導致聘用合法勞工的美國企業，競爭力被削弱，非常不公平。據悉，韓國外長趙顯將於8日下午啟程前往美國華府，針對現代汽車廠房300多名韓國公民被拘留一事，與美國高層官員會面。雖然稍早韓國總統府秘書長曾透露，已經與美方完成談判，待行政程序完成後，就會準備專機將被捕的公民帶回韓國，預計最快美國時間10日啟程，但有報導指出，韓方擔心美方調查過程可能會延長，駐美使領館已設立現場小組，確保被拘留人員盡快獲釋，並到拘留中心探視，確保他們身心狀況無虞。原文來源：