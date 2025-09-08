美國移民暨海關執法局（ICE）、國土安全調查處（HSI）等執法機關，當地時間4日，突襲韓國現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution），位於喬治亞洲的合資電池工廠，逮捕475人，其中約300人為韓國公民，震驚韓國政壇。有韓媒引述外交消息人士透露，韓國外交部長趙顯本週將親自赴美處理，與此同時，白宮高層官員在接受美媒採訪時，也放話稱這類執法行動未來還會更多、更嚴格。
根據《CNN》報導，這項行動是美國近代史上，針對移民的最大規模突襲之一，也是川普重返白宮、展開第2任期以來，在美國境內採取的最大規模打擊行動。
白宮邊境事務主管霍曼（Tom Homan），週日在接受「國情咨文」（State of the Union）節目專訪時，揚言美國政府將加強打擊非法勞工，被視為白宮官員的又一次強硬表態。
霍曼並預告，後續將有更多執法行動，還批評僱用非法勞工的人，是為了減少工資支付，卻導致聘用合法勞工的美國企業，競爭力被削弱，非常不公平。
據悉，韓國外長趙顯將於8日下午啟程前往美國華府，針對現代汽車廠房300多名韓國公民被拘留一事，與美國高層官員會面。
雖然稍早韓國總統府秘書長曾透露，已經與美方完成談判，待行政程序完成後，就會準備專機將被捕的公民帶回韓國，預計最快美國時間10日啟程，但有報導指出，韓方擔心美方調查過程可能會延長，駐美使領館已設立現場小組，確保被拘留人員盡快獲釋，並到拘留中心探視，確保他們身心狀況無虞。
原文來源：
Workers detained in Georgia ICE raid to be sent back to South Korea. Trump’s border czar says more such raids are coming
조현, 내일 워싱턴행…구금된 한국인 석방 마무리 협의
韓당국자 "美구금 한국인들 10일께 귀국 전세기 탈것으로 생각"
