全台午後變天！中央氣象署表示，受到塔巴颱風外圍環流水氣影響，今日午後各地仍有機會出現雷雨。氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」說明，今明兩天各地大氣不穩定，午後對流發展旺盛，須慎防雷雨。另外針對塔巴颱風最新動態，吳德榮表示，目前塔巴颱風朝北北西移動，今早登陸從廣東陽江市東側登陸後，預計強度將逐漸減弱。
午後嚴防雷雨！塔巴颱風最新路徑曝光
中央氣象署表示，今日南方雲系北移，臺灣南部、東部及東南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
針對塔巴颱風最新動態，氣象署說明，颱風今日2時的中心位置在北緯20.8度，東經 113.1 度，即在香港西南方200公里之處（鵝鑾鼻西方820公里之處），以每小時19公里速度，向北北西進行，提醒在廣東海面、東沙島海面及中西沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
全台變天「雨再炸2日」！雨勢減弱等這天
氣象專家吳德榮在專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中指出，今、明（8、9日）兩天「輕颱塔巴」外圍水氣影響，各地雲量稍增，北台仍偏熱。各地不定時偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。
吳德榮說明，週三（10日）午後仍有大雷雨的機率。週四至週六（11至13日）「太平洋高壓」增強，各地晴朗穩定；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度減弱、範圍縮小。週日（14日）「太平洋高壓」增強，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部少量降雨的機率。
塔巴颱風最新動態！未來一週無熱帶擾動發展
吳德榮表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱塔巴」向北北西移動，今早將從廣東陽江市東側登陸，上陸後強度將逐漸減弱。根據最新歐洲模式模擬圖顯示，太平洋高壓增強，西北太平洋未來一週並無其他「熱帶擾動」發展的跡象。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
