午後嚴防雷雨！塔巴颱風最新路徑曝光

颱風今日2時的中心位置在北緯20.8度，東經 113.1 度，即在香港西南方200公里之處（鵝鑾鼻西方820公里之處），以每小時19公里速度，向北北西進行

▲塔巴颱風今日2時的中心位置在北緯 20.8 度，東經 113.1 度，即在香港西南方200公里之處（鵝鑾鼻西方820公里之處），以每小時19公里速度，向北北西進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

全台變天「雨再炸2日」！雨勢減弱等這天

今、明（8、9日）兩天「輕颱塔巴」外圍水氣影響，各地雲量稍增，北台仍偏熱。各地不定時偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

▲氣象專家吳德榮表示，今、明（8、9日）兩天「輕颱塔巴」外圍水氣影響，各地雲量稍增，北台仍偏熱。各地不定時偶有局部短暫降雨的機率。（圖／記者葉政勳攝）

塔巴颱風最新動態！未來一週無熱帶擾動發展