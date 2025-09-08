我是廣告 請繼續往下閱讀

美國8月非農就業數據爆冷，引發經濟衰退擔憂，美股四大指數上週五多數走低，不過費半指數逆勢走高，台北股市今（8）日開盤上漲116.27點、來到24610.85點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.65點、來到258.68點。今日開盤量大強勢個股：華邦電、南亞科、台船、京元電子、華晶科；開盤量大弱勢個股：佳必琪、材料-KY、中光電、高技、聯茂。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1195元；鴻海開盤上漲1.5元、來到206.5元；聯發科開盤上漲15元、來到1450元。美國公布的8月就業報告顯示，非農就業人數僅增加2.2萬人，遠低於市場預期，失業率升至4.3%，創2021年底以來新高，強化了市場對聯準會本月降息的預期。6月非農就業人數下修，顯示疫情以來首次就業負成長。美國總統川普在4日表示，美國政府將很快對未將產線移至美國的企業，其銷往美國的半導體課徵關稅，且關稅將相當可觀，而已在美國設廠或承諾赴美建廠的企業可豁免關稅。通膨數據意外爆冷，市場對於經濟衰退的擔憂贏過即將降息的期望，美股四大指數多數走低，道瓊指數下跌 220.43點或0.48%，收45400.86點，那斯達克指數下跌 7.306點或0.03%，收21700.388點，標普500指數下跌 20.58點或0.32%，收6481.5點，費半指數上漲 93.543點或1.65%，收5761.40 點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲0.51%，蘋果下跌0.04%，Alphabet上漲1.18%，微軟下跌2.55%，亞馬遜下跌1.42%。半導體股卻逆勢走高，博通上漲9.41%，輝達下跌2.70%，應用材料上漲2.85%，高通上漲0.08%，AMD下跌6.58%，美光上漲5.76%。台股ADR多數收紅，台積電ADR上漲3.49%，日月光ADR上漲1.55%，聯電ADR下跌1.16%，中華電信ADR上漲0.43%。