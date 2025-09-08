我是廣告 請繼續往下閱讀

陽獅集團台灣首席執行長張明玲（Irene Chang）日前宣布多項核心管理層人事晉升，展現集團持續強化整合創新與變革領導力的引領決策。現任台灣李奧執行長暨首席創意長楊榮柏（Kevin Yang）升任集團首席創意長（Chief Creative Officer, Publicis Groupe Taiwan），不僅繼續引領台灣李奧「以創意發光」，將更進一步運用創意巧妙設計組織發展，打造新時代的創意代理商品牌。星傳媒體董事總經理李姿韻（Miki Lee）與實力媒體董事總經理楊靄雲（Maggie Yang），則雙雙晉升為集團整合驅動長（Chief Momentum Officer, Publicis Groupe Taiwan），以其在深耕組織文化、推動商業轉型的優秀成績為基礎，重塑AI時代的全領域傳播職能。李姿韻等三位主管將在現有職務基礎上，增添集團層級職責，分別負責跨品牌的創新策略整合與組織AI進化的布局與推動。張明玲表示：「此次晉升不僅肯定三位品牌領導人長期在創意與媒體領域的卓越表現，更象徵我們正加速推動創意與傳播在AI賦能後的進化。除了持續強化陽獅集團在台灣市場的整體競爭力與Power of One協作效率外，更期許以陽獅集團台灣三年來的優秀成績單為基礎，將巔峰當起點，成為台灣AI賦能、產業進化的最前鋒。」未來，李姿韻除承擔星傳與精銳媒體的經營責任外，亦將結合集團整合驅動長的新角色，為品牌深化行銷資源整合、優化客戶經營節奏，「驅動」更強的組織敏捷性與文化推進力。晉升為陽獅集團台灣整合驅動長後，李姿韻亦將進一步肩負整合集團行銷動能、加速品牌創新與跨團隊協作的任務。李姿韻將持續以人為核心，讓行銷從訊息傳遞，轉化為推動組織與文化共振的動能，真正實踐品牌如何在多變環境中前進不止、進化不斷。星傳媒體長期致力於打造以人性為本的媒體體驗，近年則透過全新 StarCommerce 策略，成功將「以人為本」的理念延伸至交易決策與消費轉化的每個環節，發展出結合創意、洞察與成效的整合解決方案，形塑出同時具備品牌溫度與商業效能的全新媒體樣貌。在星傳媒體台灣董事總經理李姿韻的領導下，星傳媒體成功結合電子商務與人本體驗，為品牌打造兼具轉換力與體驗深度的商業互動模式。這項策略在2024年《Campaign》Agency of the Year大中華區中獲得高度肯定，星傳媒體台灣一舉奪下品牌體驗代理商與電子商務代理商雙金獎，更且同時榮獲數位創新代理商金獎及媒體代理商銀獎，以三金一銀佳績，創造台灣媒體代理商品牌的最佳獲獎紀錄。除了持續深化「Move People, Move Business」的核心優勢，星傳媒體台灣亦積極擁抱創新趨勢，特別是在 AI 與媒體行銷結合的應用上投入心力。今年七月，星傳媒體台灣在 Global Internationalist Awards for Better Marketing 中一舉奪下 4 金 3 銀，更在新增的 AI Awards for Better Marketing 評選中，以 IKEA 與 Samsung 兩項作品雙雙榮獲全球僅有 12 名得主的 Grand Prix 大獎，成為台灣、乃至整個亞洲唯一獲得全球AI Awards大獎殊榮的代理商。這個特別的獎項由「真人評審」與「AI 人工智慧」共同審查，強調創意與科技的協作精神，再度肯定星傳媒體台灣是真正能整合未來技術與人性洞察的專業典範。「在市場瞬息萬變的今天，要持續保持領先並不容易。星傳能夠一次又一次突破，不僅來自專業，更因為我們擁有一個共同的文化信念——──『Move People, Move Business』。這不是一句口號，而是我們決策與行動的核心。它驅使我們先洞察並影響人，再創造品牌與商業的成長。」李姿韻分享，「也因為這樣的文化，星傳才能在高度競爭的市場中持續創造新紀錄：連續4年被 RECMA 評選為台灣第一媒體代理商，連續5年蟬聯 Campaign 最佳媒體代理商，今年更以創新策略與 AI 應用在國際舞台大放異彩，榮獲 AI 與媒體創新大獎，證明我們的文化不只是理念，而是驅動成效的力量。」未來，星傳媒體台灣亦將持續深化『Move People, Move Business』文化，並結合陽獅集團 Power of One 的整合優勢，把媒體、創意、數據、內容與科技轉化為品牌實質的競爭力。李姿韻強調：「我們相信唯有持續觸動人，才能帶動生意機會，期待與品牌攜手，共同打造更多成長與創新的可能。」2024年，星傳媒體以StarCommerce重塑AI時代的human experience新定義，成功結合電子商務與人本體驗，獲得各大國際獎項的高度肯定。今年八月，星傳媒體再度推升StarCommerce新高度，不僅大方與品牌夥伴分享獲得Google認證的最領先創意與技術，與陽獅集團台灣旗下的博丰數位、極達創新聯合發表SEO.AI、ChatCommerce等多項領先業界的解決方案。在 AI Search 的新賽道上，行銷邏輯正被徹底改寫。過去我們仰賴 SEO 排名來爭奪曝光，如今進入零點擊時代，消費者直接接受 AI 搜尋的整合答案，品牌若未能被納入回覆，將徹底失去存在感。因此，星傳媒體與博丰數位運用SEO.AI專業，陸續協助品牌專業佈局官方網站、媒體合作、UGC 口碑，並確保內容具備高權威性與一致性，讓 AI 判斷「這就是最佳答案」，進而持續推送給潛在消費者，幫助品牌贏得這場決定未來能見度與影響力的重要戰役。與此同時，Zero Party Data ——品牌與消費者的直接對話，正逐步成為驅動增長的新引擎。星傳媒體與極達創新合作呈現的ChatCommerce解決方案，將推動劃時代的行銷進步—消費者需求不再僅由購買行為反映，而是透過對話過程，以第一手 Zero Party Data的型態被真實揭露，讓品牌捕捉過去無法被量化的動機與痛點，進而開啟未被看見的市場機會。當最即時的洞察結合 AI 快速生成的行銷素材，配合跨平台媒體部署，品牌將實現「在需求出現當下立即轉換為行動」的理想，真正做到以洞察驅動營收，以對話啟動新生意。2025 年度的陽獅集團周年慶【陽獅ONE博會】於 8 月28日盛大登場。今年「陽獅登峰 共創獅潮」主題，以五大場館展現陽獅集團在創意、科技、文化與公益上的全方位領先，凝聚全體同仁與夥伴，共同見證「Power of One」的品牌精神。周年慶活動涵蓋五大場館，展現多元能量，其中最令人期待的焦點莫過於【ONE FEST金曲舞動館】———台灣行銷傳播業首位 AI 偶像 Illicis 在此正式誕生！Illicis這個由員工數據與偏好匯聚而成的虛擬偶像，不只是一個代言人，而是集體文化符碼的具象化——──「我們就是自己的偶像」。與Illicis同步發布的是陽獅集團主題曲及MV，不僅結合科技與AI共創，更捕捉獅群的心跳與共鳴，將數百位同仁融入其中，讓周年慶進入未來感與娛樂性兼具的全新境界。延續歷屆「星光熠熠」的傳統，今年也邀請到金曲級卡司陳泳希、呂士軒、阿爆與動力火車同台，與全體獅群合唱「陽獅登峰」，將氛圍推至最高潮。【ONE SPACE AI體驗館】展現陽獅集團交融科技與創意的野心。由 Rising Star「辛巴Simba」團隊打造的《THE ONE》AI 沉浸展，在新落成的 ONE SPACE 數位攝影棚裡，以光影、音效與無縫投影牆構築一場未來宇宙之旅。這不只是科技展演，更突顯陽獅集團台灣率先投資自建數位攝影棚的決心，成為驅動創意與AI科技整合的行動使命。【ONE BRIDGE 跨時文化館】透過 AI 設計的「過去・現在・未來」時空相框，讓同仁親身穿越時代留下獨特記憶；【ONE COLLABORATE 萬象共創館】則以拍貼群像拼湊獅群集體肖像，並跨界合作 WAT 特調飲品，象徵共享與共創的全新能量。【ONE KIND 一善：藝術公益館】將集團長期投入的 CSR 行動，以「善的足跡」十年回顧展，轉化為文化能量，包含榮獲國際肯定的《紙紮器官》與《器官捐贈聲紋卡》。且延伸器官捐贈「將遺憾轉化為美好」的概念，於展區中合作收錄「光之藝廊」藝術家作品，展現身心障礙藝術創作者的才華與創作能量。展館並邀請雷光夏為各展區錄製動人的語音導覽，注入強烈的人文溫度。陽獅集團台灣首席執行長張明玲指出，「【陽獅 ONE 博會】不只是一次企業內部的慶典，而是一場集團文化、創新實力與產業領先的展示。當創意、科技、文化與公益四力交織，它不只凝聚員工與親友的歸屬感，更對外彰顯了陽獅集團「心之所嚮」的品牌願景。這樣的整合，也象徵著陽獅將持續以創意與動能迎接百年里程碑，為台灣廣告產業定義下一個新標竿。」