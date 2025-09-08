我是廣告 請繼續往下閱讀

一名48歲男性沒有三高，不抽菸，體態也正常，卻在清晨運動時突發心肌梗塞，送醫檢查才發現，他的血脂數值雖理想，卻有一項隱性危險因子異常升高，那就是Lipoprotein(a)（簡稱Lp(a)）；醫師說，許多人不知道這種沉默的壞膽固醇，但它比一般膽固醇更致命，民眾要多注意。國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東說明，；與其他血脂不同的是，Lp(a) 幾乎完全由基因決定，飲食、運動均難以改變，若家族基因中帶有風險，疾病便可能比別人早發生。若要掌握Lp(a)風險，郭志東建議透過檢測，郭志東指出，全球約2成人口Lp(a) 偏高，但往往未察覺，且目前尚無核准藥物能確實降低Lp(a)，僅有部分新藥進入臨床試驗階，故於新藥上市前，民眾只能透過以下心血管保護方式降低風險：■戒菸■規律運動■控制體重、血壓與血糖■採取地中海型或得舒飲食■規則使用降LDL藥物（statin類或PCSK9抑制劑）■高風險者依醫囑使用低劑量阿斯匹靈郭志東提醒，Lp(a)危險性較高，若有家族病史或已控制三高仍發生心血管事件，務必與醫師討論是否檢測，早一步發現並預防才能守住心血管健康。