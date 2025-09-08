我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲因京華城案羈押逾一年，今（8）日上午律見後，終於點頭同意7000萬元交保，政壇隨即掀起討論，外界也關注重獲自由的柯P，其影響力是否會取代現任黨魁黃國昌，甚至成為真正掌握民眾黨的「地下主席」？對此，媒體人吳靜怡強調，民眾黨絕對不可能出現「雙太陽」的情況，她更以「蔥爆蚵仔」這道菜來形容兩人的各自處境。吳靜怡指出，今天是柯文哲「重生」的時刻，卻可能是黃國昌「日落」的開始，她坦言，若黃國昌仍留在黨主席的位置，也可能只是成為柯文哲的「傀儡」，吳靜怡更進一步分析，柯P未來甚至有機會以「總裁」身分領導全黨，位階高於主席，而這也代表著，民眾黨絕不會出現「雙太陽」並存的局面。吳靜怡表示，黨內多數核心幹部與基層支持者仍期待柯文哲重新接掌權力，她提到，畢竟在黃國昌帶領下，民眾黨全面傾倒在國民黨旗之下，這讓不少柯粉無法接受，更希望柯能回歸掌舵，帶領民眾黨真正壯大，而非是成為現在的「小藍八」。被問及柯文哲是否會繼續操作「司法迫害」的悲情牌時，吳靜怡直言，柯拖延辦理交保的舉動，本身就像在營造戲劇張力，刻意塑造自己是「台版曼德拉」，她甚至推測，柯P可能藉出版新書、全國演講，甚至展示電子腳鐐，來強化「被迫害者」形象，她覺得此機率非常之高。吳靜怡認為，柯文哲雖然在一審獲無罪的可能性很低，但即便有罪，他仍能憑藉聲量成為藍白陣營的議題主導者，不排除柯在2026年挑戰縣市首長選舉，繼續坐大自己與民眾黨的影響力，搞不好出現2028年白藍合，進一步影響總統大選。吳靜怡強調，柯文哲經過一年的沉澱，如今將以「柯文哲2.0」姿態回歸，並再戰政壇，成為藍白共同依靠的核心人物。至於黃國昌的角色，她也巧妙比喻，小草原本要變成蔥的計畫，已經被法官打破，小草還是小草，全力支撐柯文哲，「就算有蔥爆蚵仔的可能，但蚵仔還是主菜，而蔥只是陪伴」。