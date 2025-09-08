我是廣告 請繼續往下閱讀

網通股王智邦8月財報繳出亮眼成績，營收為新台幣256.38億元，月增11.51%、年增172.25%，創下單月新高。對此，美系外資最新表示，看好下半年隨著800G交換器加速導入，交換器業務可望受惠，後續營運動能仍被看好，給予目標價1250元、評等「買進」。智邦上週五公布，今年8月營收為新台幣256.38億元，月增11.51%、年增172.25%，創下單月新高，並且已經連續三個月站穩200億元以上水準，累計前8月營收達1519.84億元、年增147.51%，寫同期新高。展望後市，智邦指出，受惠於全球雲端服務供應商(CSP)加速AI基礎建設布局，以及企業端客戶網路架構升級，帶動800G等級的AI資料中心（AIDC）用交換器、AI加速器等產品出貨持續增溫。此外，AI加速卡產品在下半年將持續放量，並會升級至過渡版本；資料中心所需交換器產品部分，800GbE交換器將於下半年出貨持續增加。智邦繳出亮眼成績外，美系外資再度按讚智邦後市表現。美系外資指出，智邦第三季營收走勢明顯優於市場預期，主要受惠於AI加速模組業務持續擴張。展望第四季，雖然將進入新舊機種轉換期，但影響預期有限，不致出現明顯落差；同時，隨著800G交換器在下半年加速導入，交換器業務表現可望進一步受惠。美系外資進一步強調，智邦憑藉在網通領域的領先技術、穩固的客戶合作關係，以及完整的系統設計與測試能力，營運動能仍具高度可見性，因此維持正向看法，重申目標價1250元與「買進」評等。