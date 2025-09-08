我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣的糖尿病患者已超過250萬人，不少病人對於脂肪肝的風險卻未多加注意。醫師表示，，民眾須提高警覺。根據衛福部資料，台灣脂肪肝盛行率超過3成，而在亞洲地區，平均每年每千名脂肪肝患者有5人死亡。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌及新陳代謝科主治醫師楊江奕說，脂肪肝的影響不僅侷限於肝臟數值異常，長期可能發展成肝硬化，甚至癌變。楊江奕說，目前台灣的病毒性肝炎篩檢與防治已有成效，脂肪肝引起的肝癌比例卻逐年上升，約占所有肝癌病例2成，某些病人甚至在沒有肝硬化的情形下、因脂肪肝罹患肝癌。針對治療，楊江奕指出，糖尿病患者若能適度減重並穩定血糖，脂肪性肝炎的發炎狀況即可獲改善，而部分藥物如腸泌素或新一代的雙重腸泌素，因能有效降低體重，對脂肪肝也有幫助，但目前尚未正式核准用於脂肪肝治療。此外，美國 FDA 已於 2024 年通過 resmetirom，核准治療中度至晚期肝纖維化的非酒精性脂肪性肝炎患者，顯示藥物治療的可能性正逐步擴展。楊江奕也說，糖尿病患者若能在日常生活中控制飲食、避免肥胖，並搭配適度運動，不僅可改善脂肪肝，也能同步降低三高風險，改變生活型態將是一舉數得的健康投資。