知名演員江祖平，揭露自己遭三立資深副總龔美富兒子龔益霆涉嫌性侵，龔益霆還將其心臟病藥換成鎮定劑，再趁她失去意識時性侵偷拍；食藥署稱管制藥品限於醫療與科學用途，若未依規使用，便屬毒品。醫師姜冠宇指出，管制藥品多從黑市流入，呼籲平常藥品避免「散裝」以免被調包沒發現。姜冠宇指出，新聞事件常見的迷藥其實是管制藥品，分成四個等級。第一、二級是常聽得到如海洛因、古柯鹼、嗎啡、安非他命、大麻等等，因為成癮性較強，所以需要身心專科醫師，或住院時經由專業程序來開立。再者，第三、第四級則是如FM2等鎮定藥物，雖然一般醫師可以開立，但必須要搭配診斷碼；如果說有出現異常，健保署可以透過數據追蹤。姜冠宇表示，由於醫療院所給藥可以被追蹤，通常市面上流通的藥物，多是非法管道的黑市流入，以高價不當獲利，不太可能是從醫師端流出。他呼籲，姜冠宇說，以FM2（氟硝西泮）為例，是第三級BZD類強力鎮定劑，嚴重失眠的病人可以抗焦慮、輔助睡眠入睡的效果，但若作為非法用途且高劑量，可能讓受害者短暫失去記憶，甚至是後續檢警辦案困難。姜冠宇提醒兩點，第一，夜生活時，若有飲料，酒杯、瓶子等一定不要離手，並且不離開視線。第二，平常個人用藥管理，盡量避免藥物「散裝」、維持它原有的包裝。他解釋，藥物和藥片標籤不分開，才能避免散裝，或是透過用「類似的劑型以及顏色被調包」卻沒發現的狀況。