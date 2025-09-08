我是廣告 請繼續往下閱讀

受到塔巴颱風影響，香港掛起8號風球，香港國際機場今（8日）上午10點多也發生一起輕微事故，一架香港快運客機，疑似因為風力過大，在跑道降落滑行時撞上指示牌，起落架還因此冒煙，雖無人受傷，但有中國乘客事後在小紅書後表示，那是他坐過最顛簸的一趟飛機。綜合港媒報導，香港民航處跟機場方面表示，涉事航班是從北京大興國際機場抵港的UO235航班，在北跑道降落時出現偏離情況並撞上指示牌，空管人員獲報後，已即時通知相關單位，疏散137名乘客及機組人員，北跑道一度關閉，檢查完成後，已於中午12點15分重新開放。有乘客在小紅書上分享過程，說自己當天早上從北京飛到香港，適逢塔巴颱風帶來強風豪雨，機長降落時，風把起飛機吹偏了，還弄到起落架，形容：「是我這輩子坐過最顛的飛機。」事發後，乘客在機上又等了1小時才獲離開，許多人因此感到不耐煩，不過發文者認為，颱風來襲，機長還敢降落已經很厲害了，希望後續一切都好。香港氣象學會發言人梁榮武，8日早上在電台節目中表示，塔巴主要影響是香港南邊及西邊，東面地區較少，但市民必須明白，颱風侵襲時，各區感受本來就會有落差，強調塔巴威力不容小覷，加上還有外圍雨帶造成「列車效應」，一場大雨過後又會有另一場大雨，雖然每場雨不會持續太久，但還會影響香港一段時間。