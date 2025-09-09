水氣減少，台灣各地天氣高溫炎熱，專家分享不用狂開冷氣，只要在家中陽台或窗戶外側裝「遮陽簾」，就可以讓室內降溫3到5℃，節省約20%冷氣電費。記者先前到日本沖繩旅遊時，常見家戶陽台都有裝遮陽簾。此方法連日本空調大廠大金、台電都相當推薦！
21 世紀不動產企劃研究室副理董家菱分享居家三大涼感設計術與節電小撇步，包含「窗戶隔熱」、「交叉對流、減少熱源」、「增加綠植栽」，能讓家變身節能涼感宅，自然降溫的同時也能節約冷氣電費。
1.窗戶隔熱
研究顯示，室內溫度上升有大部分來自輻射熱透過玻璃傳入，因此窗戶隔熱是關鍵。專家建議，條件允許的話，可以把窗簾掛在窗戶外側，在陽光接觸玻璃前就先阻擋熱量，材質可選竹製或木製的簾子，更適合多雨的台灣。
如果無法在戶外掛簾，選用全遮光窗簾也是好選擇，並建議選擇比窗戶寬大一些的尺寸，避免熱量從邊緣縫隙滲入。想要更進一步提升效果，可以選擇雙層窗簾設計，外層紗簾保持採光，內層遮光簾形成空氣隔層，加強阻熱。此方法連日本空調大廠大金、台電都相當推薦！
特力屋公關副理郭怡瑄分享，也可以運用「液態隔熱紙」幫家中玻璃穿「防曬衣」，像刷油漆一樣，把「液態隔熱紙」刷在室內窗戶玻璃上，就可以形成奈米級隔熱薄膜，高透光性不影響室內採光，還可阻隔UVA/UVB，且經過SGS測試及網友、媒體等實測，平均降溫4-6度。
YouYube頻道擁有超過30萬訂閱的「開箱找秉鈞」，過去曾實測夏天西曬房神器、液態隔熱紙。他指出，一罐180公克約可用4-8平方米，換算2平方米450元，但是一般隔熱紙的價格則要1萬2000元到1萬4000元，而且使用方式也很簡單，就像刷油漆一樣，不用找師傅，自己花不到十分鐘就能輕鬆搞定，還可以省下超過上萬元。
2.交叉對流、減少熱源
除了阻隔熱量，讓室內「會呼吸」同樣重要。把握清晨與夜間較低溫的時段，適度開窗並搭配循環扇，製造交叉對流，可有效帶走熱氣並引入涼爽空氣。在開冷氣前，先打開窗戶排出積聚的熱氣再關上冷房，能讓冷氣降溫更快，同時降低耗能。
此外，也可檢視家中的燈具與電器，許多鹵素燈與白熾燈在長時間開啟時會成為「隱形熱源」，不僅耗電也讓空間升溫。建議換裝LED 燈泡，不僅耗能低、溫度也更低，雙效提升舒適度與節能效率。
3.綠植降溫術
植物的蒸散作用能在炎熱天氣中自然降溫、調節濕度。如果想為居家空間降溫，散尾葵是最佳選擇之一，羽狀葉片能釋放水分，讓乾燥空氣變得清潤涼爽；在陽台擺放荷花或碗蓮，寬大的圓葉能阻擋熱浪，水面蒸散還能帶來微涼體感。
此外，各式蕨類不僅適應台灣濕熱氣候，且多數為貓狗友善植栽，非常適合有毛孩的家庭。想要再多一點清新氣息，可種薄荷或藿香，修剪時會釋放沁涼香氣，還能摘葉泡冰涼薄荷茶。
空間許可的話，建議在陽台或窗邊高低錯落擺放植栽，或結合垂直綠化與花架設計，讓葉片自然形成遮陽簾；對於小空間，則可在書桌、臥室或窗邊放置文竹、虎尾蘭等小型植栽型植栽，既能局部降溫，也兼具淨化空氣與視覺療癒效果。
我是廣告 請繼續往下閱讀
研究顯示，室內溫度上升有大部分來自輻射熱透過玻璃傳入，因此窗戶隔熱是關鍵。專家建議，條件允許的話，可以把窗簾掛在窗戶外側，在陽光接觸玻璃前就先阻擋熱量，材質可選竹製或木製的簾子，更適合多雨的台灣。
如果無法在戶外掛簾，選用全遮光窗簾也是好選擇，並建議選擇比窗戶寬大一些的尺寸，避免熱量從邊緣縫隙滲入。想要更進一步提升效果，可以選擇雙層窗簾設計，外層紗簾保持採光，內層遮光簾形成空氣隔層，加強阻熱。此方法連日本空調大廠大金、台電都相當推薦！
YouYube頻道擁有超過30萬訂閱的「開箱找秉鈞」，過去曾實測夏天西曬房神器、液態隔熱紙。他指出，一罐180公克約可用4-8平方米，換算2平方米450元，但是一般隔熱紙的價格則要1萬2000元到1萬4000元，而且使用方式也很簡單，就像刷油漆一樣，不用找師傅，自己花不到十分鐘就能輕鬆搞定，還可以省下超過上萬元。
除了阻隔熱量，讓室內「會呼吸」同樣重要。把握清晨與夜間較低溫的時段，適度開窗並搭配循環扇，製造交叉對流，可有效帶走熱氣並引入涼爽空氣。在開冷氣前，先打開窗戶排出積聚的熱氣再關上冷房，能讓冷氣降溫更快，同時降低耗能。
此外，也可檢視家中的燈具與電器，許多鹵素燈與白熾燈在長時間開啟時會成為「隱形熱源」，不僅耗電也讓空間升溫。建議換裝LED 燈泡，不僅耗能低、溫度也更低，雙效提升舒適度與節能效率。
植物的蒸散作用能在炎熱天氣中自然降溫、調節濕度。如果想為居家空間降溫，散尾葵是最佳選擇之一，羽狀葉片能釋放水分，讓乾燥空氣變得清潤涼爽；在陽台擺放荷花或碗蓮，寬大的圓葉能阻擋熱浪，水面蒸散還能帶來微涼體感。
此外，各式蕨類不僅適應台灣濕熱氣候，且多數為貓狗友善植栽，非常適合有毛孩的家庭。想要再多一點清新氣息，可種薄荷或藿香，修剪時會釋放沁涼香氣，還能摘葉泡冰涼薄荷茶。
空間許可的話，建議在陽台或窗邊高低錯落擺放植栽，或結合垂直綠化與花架設計，讓葉片自然形成遮陽簾；對於小空間，則可在書桌、臥室或窗邊放置文竹、虎尾蘭等小型植栽型植栽，既能局部降溫，也兼具淨化空氣與視覺療癒效果。