iPASS一卡通持續強化旗下電子支付品牌 iPASS MONEY服務的獨立性，繼去年底開放綁定聯邦銀行信用卡付款功能後，今(8)日宣布擴大開放全台灣各家銀行信用卡綁定付款服務，為廣大700萬iPASS MONEY用戶提供更多元、更便利的付款方式。整合一卡通儲值卡及iPASS MONEY電支服務的獨立「一卡通iPASS MONEY APP 」 已超過250萬下載。「一卡通 iPASS MONEY APP 」全面支援國家共用碼TWQR，不僅可於四大超商使用，中油加油站、燦坤3C家電、微風百貨、Yoxi等通路使用外，也可直接使用「一卡通iPASS MONEY APP 」 掃描全支付、街口、台灣Pay 等各金融機構之TWQR 立牌輕鬆付款，使用範圍更廣更便利。此外，在功能面更是有別於市場推陳出新，在交通、繳費及綠色消費可獲得一卡通綠點回饋，還有不定時推出數位券、優惠券回饋活動，另外也能透過APP購買TPASS月票或票卡過卡等服務，讓「一卡通 iPASS MONEY APP」不僅只是「支付工具」，更是「智慧生活整合服務平台」。一卡通公司表示，iPASS MONEY朝向電支獨立性發展，iPASS一卡通將持續擴大支付服務生態圈，透過獨立的「一卡通 iPASSMONEY APP 」 的彈性空間及創新的量能，為廣大的用戶及商家建構更便利、更全方位的智慧生活金融服務。歡慶「一卡通iPASS MONEY」 APP擴大開放綁定各家信用卡支付服務，即日起將陸續推出各合作銀行信用卡首綁禮及消費禮優惠活動。