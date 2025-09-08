買房交屋前，不少人會自己或請驗屋公司確認房子有沒有漏水、水電、結構狀況等，不過有民眾在臉書社團「買房知識家」表示，他買了房後，想在交屋前驗屋，卻一直被屋主說沒空拒絕，而且屋主還要回租，房仲也勸說民眾，有瑕疵擔保6個月，要民眾先交屋。對此，網友紛紛勸他千萬不要交屋，或者在合約中加一條確保退租後，瑕疵擔保時間才開始算，或是乾脆延後交屋。
怕有滲漏水 屋主卻拒絕驗屋
原PO在臉書社團「買房知識家」表示，他買了房子後，預計在9月中交屋，不過屋主表示需要回租到年底，他想要在交屋前先驗屋，看有沒有滲漏水問題，但是屋主卻表示，交屋前都沒有空，拒絕原PO驗屋，房仲也一直說服原PO，看能不能先交屋，等回租結束再驗屋，並保證有瑕疵擔保6個月。
原PO指出，現在頂樓有滲漏水情況，是屋主自己發現請建商來修繕中，有承諾回租結束前一定會修好，這點有在合約上註記，但是原PO不知道現在該不該先交屋，很怕交屋之後有問題，屋主會擺爛，不知道該怎麼辦才好。
內行建議最好延遲交屋 合約寫明瑕疵擔保時間
對此，網友紛紛表示，「不給驗屋就不要交屋」、「你交屋前堅持要驗屋，不給驗就不交屋，而且也要留下5%的保留款，另外你還要注意的是如果屋主到時候不搬走怎麼辦」。
也有內行人提出解法，「合約加壓一條確保退租後瑕疵擔保時間才開始算，並且載明告知你們會在他們退租後正式驗屋。畢竟現在驗了，他們還住在裡面長達半年，現在驗說實在也沒什麼用」、「衷心建議！如果賣方需要回租，不如雙方協議延遲交屋。錢一樣在履保，賣方一樣住裡面，等到年底屋主搬走將房屋清空之後，在驗屋點交會比較好。」
資料來源：買房知識家
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
