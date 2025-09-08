我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運藍線自6月26日全線正式開工以來，工程進度穩健推進。捷運工程局表示，目前高架段設計審查已在8月完成期中報告，地下段設計也正如火如荼展開，預計年底前完成細部設計期末審查，明年起各路段將陸續動工。捷運工程局長蘇瑞文指出，藍線全長24.78公里、設20座車站，是中台灣最重要的交通建設之一。高架段（B1至B8站）位於海線，工程挑戰包括大甲斷層地質風險、沙鹿陸橋改建，以及跨越國道三號與西濱快速道路；地下段（B9至B20站）則須克服台電特高壓管線遷移、強降雨防護、潛盾穿越高鐵及國道、市場攤商安置與古蹟保護等難題。他強調，工程局在基本設計階段就針對醫院、學校、商圈等敏感地區進行分析，並主動與地方單位協調，盡力降低對民眾生活的衝擊。同時，這次也借鏡綠線經驗，針對橋梁排水、防潑雨設計進行優化，並導入偏心墩柱以提升道路車流效率。蘇瑞文說，藍線設計審查採「聯合審查」模式，加速流程、嚴格把關品質，預計年底前完成設計並展開招商說明會及公開閱覽，為115年度工程發包超前部署。他也坦言，台中地區特殊的卵礫石地質讓施工難度更高，最大礫石直徑可達1公尺，工程局已透過詳實調查，確保未來施工品質與安全。捷運藍線被視為台中市交通建設的里程碑，未來通車後將大幅提升市民通勤便利性，串聯海線、鐵路、高鐵與捷運綠線，形成完整的軌道運輸網。