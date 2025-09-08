我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韋禮安笑稱自己與愛妻的情趣就是靠角色扮演逗樂老婆。（圖／索尼音樂提供）

金曲創作才子韋禮安相隔3年帶來全新音樂系列EP《Love Wei Back Vol.1》，今（8）日舉辦發片記者會，坦言原定規劃完整專輯，但因工作忙碌，最後決定先推出EP，再集結成精選。他也自嘲這次3首新歌就像自己的「孩子」，笑稱自己像升格三寶爸，被問是否準備升格人父時，他也大方表示，與結婚3年的老婆已有共識，將積極展開備孕計畫，同時也在準備小巨蛋演唱會。韋禮安透露，婚前兩年夫妻倆都在拼事業，今年才正式討論「做人計畫」，目前已開始調整作息、補充保健品，後續也會尋求專業醫師建議。他笑說，常聽朋友描述育兒過程的辛苦，因此決定先生一胎，「先一個試試看就好。」也回顧去年錄製節目時因工作過度透支體力，如今更注重身體調養，把狀態逐步調整回來，為迎接新身分做準備。在音樂作品上，韋禮安這回化身三種分靈體登場：情歌浪子、動感歌王、抒情王子，藉此展現多元音樂面向。他更笑稱夫妻間的小情趣也會靠角色扮演逗樂老婆，不過被問到另一半最喜歡哪種角色？他甜笑直說：「我老婆最喜歡韋禮安。」更不忘放閃：「我老婆本身就很完美了，不用扮什麼角色。」此外，韋禮安日前朝聖五月天演唱會，意外被cue上台當嘉賓，當時低調的老婆也因被拍到而意外曝光高顏值，讓他笑說：「她真的很漂亮沒錯，但比較低調。」他分享，老婆同事原本不知道她的另一半是韋禮安，直到演唱會播出才恍然大悟，表情變化讓他直呼：「很可愛！」展望下半年，韋禮安坦言除了持續備孕，也將投入下一張EP製作，並透露已申請明年小巨蛋場地，讓粉絲好好期待。至於是否挑戰大巨蛋？他笑言：「那是一個夢想，但太艱鉅了，若要衝刺大巨蛋，可能就沒時間生小孩了。」