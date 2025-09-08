味全龍啦啦隊小龍女副隊長李芷霖（霖霖）近日黑料連環爆，先是被影射當富商小三，又遭爆料向球星前男友林庭謙勒索6000萬的「青春補償費」，今（8）日還有她私下辱罵隊友李多慧、林襄的對話紀錄在Threads瘋傳。李芷霖晚間在IG限時動態發出4點聲明回應，稱自己是遭人惡意抹黑，「這些攻擊確實讓我很痛苦很想放棄，但是我不會，我還是會努力撐下去，不會讓懷有惡意的人得逞。」
李芷霖遭爆私下辱罵隊友 酸李多慧腿粗該整下巴
一名網友在Threads上貼出他與李芷霖的對話紀錄，稱李芷霖會私下辱罵李多慧；對話紀錄顯示，李芷霖笑李多慧腿粗、下巴太長，應該要去整形，言語相當惡毒，還稱林襄的胸部也是整的，但這份對話紀錄的真實性存疑。李芷霖今日也發聲明回應，自己根本不認識這名爆料者。
李芷霖4聲明澄清：與發文帳號完全不認識
李芷霖在IG限時動態以黑底白字的方式寫下長文，「與發文帳號完全不認識，這些對話從何而來？經過之前事件，相信多數人已知該造謠造假抹黑者具有P圖製作假素材的能力。」
李芷霖也針對自己涉入的所有爭議一一澄清：
1．我從來沒有介入過任何人的婚姻，更不可能是所謂的「第三者」。從以前到現在，也從未有過任何真的人夫或真的元配出面指控過這樣的事，如果真有其事我願意承擔所有法律責任。
2．我沒有私下說過多慧，或任何啦啦隊成員的不好聽的話，更不可能去抹黑人。我很清楚自己的位置與分寸，怎麼可能做這種事？
3．每次造假的對話圖都是用IG聊天，但真實生活裡，朋友之間主要的聯絡方式明明就是用LINE，這些造假的痕跡一看就知道不合理。
4．我的家人沒有騷擾過任何人。而且這個所謂被「騷擾」的人，到底是誰需要我們去騷擾呢？
李芷霖強調自己真的很不希望為了這種抹黑事件佔用公共資源，她覺得造謠的兇手應該都是同一個人，「或許有些人會說誰那麼無聊要一直攻擊人，但這世界上就是存在著許多的惡意。謝謝大家看到這邊，這些攻擊確實讓我很痛苦很想放棄，但是我不會，我還是會努力撐下去，不會讓懷有惡意的人得逞。」
