▲Max Verstappen駕駛Oracle Red Bull Racing RB21，在義大利 Monza 賽道上奔馳。(圖／Red Bull提供)

「能再次獲勝的感覺真的很棒！這是一個超級完美的週末，我能感受到車隊為這場比賽帶來的升級發揮巨大作用，讓我們在設定與理解賽車上更進一步。能與團隊共同拿下勝利，這是大家努力的最好回報。」

Oracle Red Bull Racing 荷蘭籍冠軍車手 Max Verstappen在本週末義大利大獎賽（Italian Grand Prix）強勢制霸，正賽起跑後，Verstappen 在第一個彎道即展現「教科書級」防守，成功擋下 McLaren 車手 Lando Norris 的猛烈攻勢，牢牢守住第一名位置。隨後他逐步拉開差距，從頭到尾未給任何對手機會，最終輕鬆摘下冠軍，這也是他繼五月艾米利亞大獎賽之後，再度奪下分站勝利，同時收下本賽季第三座冠軍。Verstappen 賽後直言對於表現十分滿意：車隊負責人 Laurent Mekies 也對團隊的努力給予最高肯定，他表示：「這場勝利屬於 Milton Keynes 總部的每一位成員。即便賽季中面臨不少挑戰，我們仍堅持推進極限。Max 在本週末重新定義了什麼叫做『完美』，冷靜掌控比賽節奏，結合團隊打造的頂尖賽車，才有今日的偉大勝利。」