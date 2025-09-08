我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江和樹透露，本想在柯文哲的電子腳鐐「貼上32比0」消遣一下賴清德。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.08）

前台灣民眾黨主席柯文哲今天交保後發表一千多字談話，民眾黨中央委員江和樹表示，他看到一個「變了顏色的柯文哲」，不僅因不見天日皮膚變白，心也更柔軟，還觀照到自己個性缺點，身無分文的室友讓柯體會到「莫忘世上苦人多」。外界不必擔心藍白合破局，因為進化後的柯文哲將更強大。對於檢方整整查了一年，江和樹說「我們全體黨公職都很想知道，柯文哲到底有沒有罪」。台中市議員江和樹今（8）晚上政論節目《少康戰情室時》指出，當他再度見到柯文哲、站在一旁聽到他發表談話，內心第一個感覺是「阿北真的回來了」！柯文哲不僅和以前一樣自信，更多了自我反思，「蠻可怕的一點是，他整個顏色都不一樣了。」江和樹解釋所謂的顏色不一樣，不只是柯文哲一年沒曬到太陽，膚色呈現蒼白，還開始反省自己個性缺點、同理活在苦難裡的人，才會說「以前的我太強硬，有時候太急躁了」，以前生活優渥，現在目睹室友生病連170元健保掛號費都付不出來，才會說出「這一年是反省的機會」、「其實台灣有很多事情要做」。江和樹說，外界擔心柯文哲的硬脾氣，可能導致2028藍白合再度破局，但他今天看到柯文哲已進化，也相信經過這一年的自處，柯文哲將變得更強大。他不客氣的說，柯文哲心裡很清楚「如果2024藍白合作，他今天會有這種遭遇嗎」？柯當初自認坦蕩配合調查，但檢方整整查一年，到底查出了什麼？柯文哲問「所有的公務員都說這是合法的，也沒有任何的指示，為什麼你們檢察官，就說這是不合法的？」江和樹表示，不管是小草、支持者，還是台灣民眾黨的黨公職，「我們比任何人更想了解真相、更想知道柯文哲到底有沒有罪」。他透露原本想在柯文哲的電子腳鐐「貼上32比0消遣一下賴清德」，質問他「真的有必要利用司法，對人抄家滅族嗎？」但後來只由柯文哲2句話帶過。