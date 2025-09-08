我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第十六屆YAMAHA CUP賽事資訊。（圖／YAMAHA CUP提供）

第16屆「YAMAHA CUP快樂踢球趣」兒童足球賽將於今年10月熱情登場！台。本屆賽事自10月18日起，連續五週於台北、桃園、台中、高雄、花蓮舉行分區預賽，共計186支隊伍參與。最終將有來自五區的12支菁英隊伍脫穎而出，於12月齊聚台中，爭奪全國總冠軍殊榮。除了競技舞台，YAMAHA CUP延續「做自己的MVP」制度，鼓勵小球員展現運動家精神，在球場上肯定自己、支持隊友，享受比賽的快樂與感動。YAMAHA希望透過足球，不僅培育技術，更讓孩子學會團隊合作與自信成長。YAMAHA長期投入青少年足球發展，每年投注超過千萬元資源，並已連續十二年獲得教育部體育署「體育推手獎」肯定。今年呼應日本母社「一切始於挑戰」精神，推出「#你挑戰_我加油」挑戰宣言活動及「#挑戰最大應援團」互動，號召球員、家長及社會大眾共同參與，凝聚全民足球熱情。