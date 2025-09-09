我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李廷威拿下武嶺站單站冠軍。(圖96聯賽提供)

▲李廷威(中)拿下武嶺站單站冠軍。(圖96聯賽提供)

本站成績與領騎衫狀況

2025年96自由車聯賽第三站盛大舉行，賽道自南投埔里鎮地理中心碑出發，終點設於海拔3275公尺的武嶺停車場。此次吸引超過17個國家、逾千名選手參賽，年齡層從13歲到67歲，充分展現台灣作為國際「公路聖地」的獨特魅力。男子菁英組戰況激烈，女子菁英組由悠活單車的許書瑋以03:00:25摘下冠軍，捷安特哥倫布車隊的劉予倫與程秀如分別拿下第二與第三名，展現穩定的團隊戰力。本場比賽同樣見證了四件領騎衫的更替。最終由李廷威包辦冠軍GUSTO橘衫與Mercedes-Benz紅點衫，前勁浩捍的李靖烽拿下衝刺王藍衫，李亞倫則收下新人王白衫。隨著聯賽進入最後兩站，積分與戰況將更趨白熱化。96聯賽不僅是菁英舞台，也致力於全民參與。本次武嶺站同樣設有【競賽組】、【市民競賽組】與【挑戰組】，全程交管、嚴格裁判配置，確保參賽者能在安全規格下盡情挑戰極限。96自轉車台灣執行長林聖淵指出，儘管武嶺比賽當日陰雨綿綿、體感低於13度，仍有千名車友勇敢挑戰，展現毅力與決心。「感謝所有選手在惡劣氣候下仍遵守規則，共同維護安全秩序，這是聯賽能順利舉辦的關鍵。」🥇 第一名 Pogi Team Gusto Ljubljana 李廷威 02:29:17🥈 第二名 前勁浩捍 黃冠霖 02:33:53🥉 第三名 Team Dream LAB 鄭玄琮 02:35:25🥇 第一名 悠活單車 許書瑋 03:00:25🥈 第二名 捷安特哥倫布車隊 劉予倫 03:11:55🥉 第三名 捷安特哥倫布車隊 程秀如 03:20:35🟠 冠軍GUSTO橘衫：Pogi Team Gusto Ljubljana 李廷威🔵 衝刺王720armour藍衫：前勁浩捍 李靖烽⚪️ 新人王Redeye白衫：前勁浩捍 李亞倫🔴 登山王Mercedes-Benz紅點衫：Pogi Team Gusto Ljubljana 李廷威