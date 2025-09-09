我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威金斯曾是勇士2022年奪冠的重要功臣，證明自己能在冠軍球隊中扮演關鍵角色。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃 （National Basketball Association）洛杉磯湖人將有新動作，根據NBA知名記者Marc Stein報導，湖人鎖定的下一步補強方向，是增加一名攻守兼備的側翼，而現效力於邁阿密熱火的威金斯（Andrew Wiggins）成為潛在目標。威金斯新賽季薪資為2820萬美元，並持有3020萬美元的球員選項。Stein指出，若熱火在巴特勒（Jimmy Butler）離隊後尋求財務彈性，湖人極可能出手，而球隊前鋒八村壘可能成為籌碼。湖人隊今夏操作不小，不僅簽下史馬特（Marcus Smart）、拉拉維亞（Jake LaRavia）與艾頓（Deandre Ayton）三名即戰力，最重要的舉措，是成功與唐西奇（Luka Doncic）完成一份為期三年、總值1.65億美元的延長合約。此舉確保唐西奇至少留隊至2027-28賽季（2028-29賽季為球員選項），也讓湖人管理層能在核心陣容穩固的情況下，更放心規劃後續補強。接著，補強側翼，將是湖人下一階段目標，威金斯曾是勇士2022年奪冠的重要功臣，證明自己能在冠軍球隊中扮演關鍵角色。湖人內部相信，他能成為唐西奇與詹姆斯的理想搭檔，提供外線防守與無球進攻支援。若熱火想要釋出薪資空間，湖人可提供兩份到期合約克雷貝爾（Maxi Kleber）與文森特（Gabe Vincent），合計2250萬美元，外加新秀內希特（Dalton Knecht）。這樣既能幫助邁阿密降薪，又能讓湖人補進先發級側翼，且不影響主要輪換。另一種方案則是將八村壘納入交易。他本季1800萬美元合約即將到期，若湖人認為威金斯升級幅度更大，或預期無法留住八村壘，將他與克雷貝爾或文森特搭配送出，也能達成交易條件。不過，熱火若想同時保持競爭力，可能會要求湖人再付出更多籌碼。根據外媒報導，早前也曾傳出熱火對Wiggins的報價期望高達兩枚首輪籤。湖人手中仍握有五枚首輪籤，其中最具價值的是2031年的籤權，是否願意動用仍待觀察。多年來，湖人對長期薪資與未來選秀權的運用態度相對保守，這一度引起詹姆斯的不滿。但如今隨著唐西奇長期留隊，球隊陣容穩定，管理層更有餘裕冒險補強，以最大化現有陣容的爭冠機會。雖然訓練營已近在眼前，但湖人與Wiggins的連結並未降溫。倘若熱火確定要騰出薪資空間，湖人可能成為最積極的買家之一。