在2025FIBA歐洲籃球錦標賽（FIBA EuroBasket 2025）16強淘汰賽中，NBA洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）再度展現「球隊靈魂」的價值。他不僅在場上狂飆42分，更在暫停時發表演講，向團隊咆哮：「我們領先7分，不需要互相爭吵！」，成功穩住隊友心態，最終率領斯洛維尼亞以84：77驚險擊敗義大利，闖進八強。比賽中，義大利在末節一度將比分追至78：77，斯洛維尼亞陷入險境。於此之前，唐西奇在暫停時便激動提醒隊友：「冷靜，我們領先7分，不需要互相爭吵！對手是他們，不是我們！」這番話不僅穩定了軍心，也顯示出他在國家隊中的領袖地位。唐西奇本場比賽繳出42分10籃板3抄截的全能數據，投籃19投11中、三分球11投5中、罰球16罰15中。這是他本屆歐錦賽第四場30+得分表現，僅次於1989年尼克·加利斯（Nikos Galis）單屆五場紀錄。唐西奇在本場比賽最後100秒，他連續四次罰球命中，徹底鎖定勝局。這一戰也讓Doncic在歐錦賽歷史的紀錄簿中再添一筆，他的42分僅比自己2022年對法國的47分紀錄少5分。斯洛維尼亞隊友赫羅瓦特（Gregor Hrovat）表示：「我們知道義大利是歐洲頂尖球隊，但今天我們靠著團隊防守拿下勝利。」另一位隊友拉多維奇（Rok Radovic）則直言：「唐西奇就是我們的引擎，沒話可說。」義大利主將豐泰基奧（Simone Fontecchio）也感嘆：「當唐西奇在開局就打出那種自信時，防守幾乎是不可能的。」這場勝利是斯洛維尼亞在最近九屆歐錦賽中第八次打進八強，他們下一場將挑戰衛冕世界冠軍德國。對於Doncic而言，這不只是得分的表演，更是一次以身作則、鼓舞團隊的經典戰役。