前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日以7千萬元交保獲釋，步出北院隨即發表長篇談話，不僅猛批總統賴清德「把台灣搞到四分五裂」，還提到「大罷免32：0，檢察官是重要因素」、「北檢什麼都沒查到」，引北檢聲明回擊，並要提抗告。柯文哲昨痛批檢察官毀損台灣社會對司法的信任，砲轟北檢「查了1年到底查到什麼？什麼都沒查到」，引北檢晚間聲明駁斥，並表示將會依法提出抗告。而京華城案今（9）日將持續開庭，剛交保的柯文哲也預計早上9點半出席。北檢昨聲明表示，京華城案的所有證據，均經檢察官於偵查中依法取得人證、物證及書證，並詳載於3冊共894頁的起訴書中，且在審判期間，亦經檢察官積極聲請調查證據，對相關證人實施交互詰問，依法善盡舉證責任。北檢更指出，本案起訴後，歷經法院裁准羈押及3次裁准延長羈押，法院裁定理由均一致認定柯姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收賄罪、主管及監督事務圖利罪、刑法公益侵占罪及背信罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，故柯姓被告今日指摘 「請問檢察官，你們查了一年到底查到什麼？什麼都沒查到」 、「就是這幾個檢察官，把中華民國的司法社會信任度全部摧毀掉」 云云，顯然悖於事實，且企圖誤導輿論、混淆視聽，應予嚴正駁斥。北檢也表示，京華城案的檢察官已經依法起訴並在法庭上善盡舉證責任，被告是否有罪應由法院依法判定，台北地檢署呼籲外界應尊重法院獨立判斷之純淨空間，切勿透過媒體放話帶風向，企圖影響輿論干擾審判，而斲傷司法公信力。對此，名嘴黃創夏也發文狠酸，柯文哲復仇記即將開拍，內容包括：收回黃國昌的兵權、挑釁北檢提出抗告、炮打賴清德當盟主。