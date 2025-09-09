我是廣告 請繼續往下閱讀

亮點一：升級晶片不夠看了！iPhone 17 Pro外觀大改幾乎確定

將原本的相機模組整個拉長設計在背後，打破從iPhone 11到iPhone 16「三眼鏡頭」模組的傳統

▲強強滾3C通訊行提供進貨手機殼照片，幾乎確定iPhone 17 Pro系列外觀大改版。（圖/台南東區強強滾3C通訊行提供）

亮點二：iPhone Plus說再見！iPhone 17 Air即將登場

然而這次Plus系列即將走入歷史，取而代之的是全新的「Air」機型

▲iPhone 17 Air是取代Plus機型的最新機種，爆料主打輕薄小的機型，但傳出電池量只有2800mAh至3000mAh，續航力可能受到考驗。（圖/X@Sonny Dickson）

亮點三：iPhone終於全面下放螢幕更新率120Hz

這回iPhone 17終於傳出全系列下放螢幕更新率120Hz，連數字系列都有這項升級，身為多年果粉也是苦等了4年啦！

▲iPhone 13 Pro開始有了螢幕更新率120Hz的升級，但數字系列以及Plus機型一直都是60Hz，傳出這次iPhone 17將全機型下放120Hz，果粉非常期待。（圖/記者張嘉哲攝）

亮點四：iPhone 17夢幻橘色開獎對答案

她提供的模型機屬於亮橘色

應該會是亮橘色比較有可能。

▲iPhone 17 Pro的橘色到底是暗橘色還是亮橘色即將開獎，目前坊間通訊行拿到的模型機橘色非常漂亮，屬於亮橘色系列。（圖/台南東區強強滾3C通訊行提供）

亮點五：iPhone 17前置鏡頭終於升級！果粉整整等6年

從iPhone 11開始，前置鏡頭的畫素一直都是1200萬，這次傳言四款機型的前置鏡頭終於全面升級成2400萬畫素

▲iPhone的前置鏡頭終於要升級成2400萬畫素！不少果粉都超級期待拍出來的效果。（圖/達志影像/美聯社）

2025蘋果發表會就在台灣10日深夜1點準時登場，大家一起來期待一波囉！