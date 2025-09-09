iPhone 17發表會終於要在台灣時間10日半夜1點登場，許多果粉都非常期待，尤其這代iPhone爆料甚多，許多人已經鎖定即將換機，在社群都有非常高的討論度。《NOWNEWS》特別整理果粉最期待的「5大亮點」，包括外觀大改、首代iPhone 17 Air登場、全面下放螢幕更新率120Hz、iPhone 17夢幻橘色新機，以及果粉等了6年的前置鏡頭升級，一起來看看到時候哪些亮點可以成真囉！
亮點一：升級晶片不夠看了！iPhone 17 Pro外觀大改幾乎確定
這一代的iPhone 17最具討論度的就是外觀將大改，在iPhone 17 Pro系列中尤其明顯，將原本的相機模組整個拉長設計在背後，打破從iPhone 11到iPhone 16「三眼鏡頭」模組的傳統，且背後蘋果Logo也將往下移動。目前各大通訊行都已經開始進貨手機殼，確定iPhone 17 Pro的外觀一定是大改版。
亮點二：iPhone Plus說再見！iPhone 17 Air即將登場
喜歡使用大手機且有預算考量的人，不少用戶都會在購買iPhone時選擇「Plus」的機種，然而這次Plus系列即將走入歷史，取而代之的是全新的「Air」機型，主打的是更為輕薄的手機，不過也因此可能讓電池容量受到限制，全新的iPhone 17 Air即將問世，還是讓許多果粉非常期待。
亮點三：iPhone終於全面下放螢幕更新率120Hz
你的手機如果是數字系列、Plus機種的果粉，目前使用的螢幕更新率都是60Hz，然而蘋果在推出iPhone 13 Pro系列時，為了讓滑動螢幕更為順暢、反應度更好，將螢幕更新率升級為120Hz，《NOWNEWS》記者從沒用過Pro系列的iPhone，過去滑過朋友的手機，120Hz跟60Hz真的非常有差別，這回iPhone 17終於傳出全系列下放螢幕更新率120Hz，連數字系列都有這項升級，身為多年果粉也是苦等了4年啦！
亮點四：iPhone 17夢幻橘色開獎對答案
在一票iPhone 17機型討論當中，iPhone 17 Pro的橘色到底是「暗橘色」還是「亮橘色」目前都是各有擁護者，《NOWNEWS》記者採訪台南東區強強滾3C通訊行黃雅貞店長，她提供的模型機屬於亮橘色，黃店長認為：「蘋果過去在Pro系列的手機顏色的調和都比較屬於淺色系，比較少使用實色，應該會是亮橘色比較有可能。」實際到底長怎樣，就等10日半夜1點開獎對答案。
亮點五：iPhone 17前置鏡頭終於升級！果粉整整等6年
喜歡自拍的終於等到你！目前傳出iPhone 17終於要升級前置鏡頭，從iPhone 11開始，前置鏡頭的畫素一直都是1200萬，這次傳言四款機型的前置鏡頭終於全面升級成2400萬畫素，這對於喜歡自拍的人來說，功能可以說是大幅度升級，許多果粉期待6年終於等到前鏡頭升級。
總結，這代iPhone 17做出許多歷史上多年傳統的突破，跟過去幾代都是微幅升級、變動完全不同，因此非常有可能帶來一波換機潮，去年還撐著沒換iPhone 16的人，今年很可能都會升級成iPhone 17。2025蘋果發表會就在台灣10日深夜1點準時登場，大家一起來期待一波囉！
「iPhone 17」相關議題
獨／iPhone 17爆料更確定了！通訊行進貨手機殼曝 1機型預言賣爆
iPhone 17快發表「iPhone 18震撼爆料」！1機型全愣：落後安卓7年
資料來源：9to5Mac、Vadim Yuryev、台南東區強強滾3C通訊行
