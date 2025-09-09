我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過1年，8日終於獲交保，返家與家人團圓，一家人在新竹老家開心吃冰棒。不過曾任柯文哲秘書的「橘子」許芷瑜還在國外，媒體評論員吳靜怡嗆柯文哲，吃冰棒可以營造團圓的假象，但誰來替許芷瑜討回公道？「一個女人都保護不了，憑什麼當太陽！柯文哲你算什麼男人，顧著吃冰棒，誰來還橘子一個公道？」吳靜怡質問，柯文哲是否曾向許芷瑜表達好感？若有，就應該設法保護她，甚至想辦法讓她平安返台。她更點名柯母，表示若不是當初交代許芷瑜「幫忙看著柯文哲」，如今許家不會陷入長期煎熬。吳批評，柯口口聲聲喊「金流乾乾淨淨」，在許芷瑜眼中恐怕只是最殘酷的諷刺。對於京華城案，吳靜怡指出，檢方早已掌握人證、物證與書證，起訴書厚達894頁，法院三度裁定延押也認定犯罪嫌疑重大。她反駁柯文哲聲稱「什麼都沒查到」，認為此舉是刻意混淆視聽，並強調檢方已表態將針對交保裁定提起抗告。吳靜怡更指控，柯文哲在案件中企圖將現金流盤查的責任推給許芷瑜：「一個重要的女人都保護不了，還談什麼誠信與選舉？」