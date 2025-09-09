我是廣告 請繼續往下閱讀

越南胡志明市（Ho Chi Minh City）家庭正面臨生活成本急遽上漲的壓力，電費、水費、食品價格齊漲，讓不少家庭每月支出增加數百萬越南盾，但收入卻停滯不前。住在德孿坊（Duc Nhuan Ward）潘登留街（Phan Dang Luu Street）的阮氏幸（Nguyen Thi Hanh）一家五口，今年7月的電費接近400萬越南盾（約160美元），比去年同期多出100萬盾，即便冷氣使用減少也難以省錢。根據《越南快訊》報導，在西貢坊（Sai Gon Ward）一家媒體公司工作的梅女士（Mai）表示，她的家庭每月開銷已升至2000萬越南盾（約760美元），比去年增加好幾百萬盾。她們雖然少外食、只買打折品，但日常米價已從每公斤1萬5000盾（約0.5美元）漲至1萬9000至2萬5000盾（約0.7至0.9美元）。收入三年未漲，積蓄卻驟減一半，讓她擔心若有醫療或緊急支出將無力應對。漲價現象遍及多個生活面向，包括電價。今年上半年電價兩度調升，平均電價漲至每度2050盾（約0.07美元），較去年底增加4.5%。自年初以來，自來水費也上調400至600盾（約0.01至0.02美元）每立方公尺。位於安會東坊（An Hoi Dong Ward）的新墟市場（Xom Moi Market）魚販幸女士（Hang）透露，海鮮價格上漲兩到三成，顧客減少，她只好將進貨量砍半。經營安會西坊（An Hoi Tay Ward）牛肉河粉攤逾20年的騷女士（Sau）說，她7月的電費高達250萬盾（約95美元），比上月增加四成。由於肉類、蔬菜和調味品等原料全面漲價，她將牛肉河粉每碗售價從4萬5000盾調至5萬盾（約1.7至1.9美元），卻導致客人流失。為了吸引消費者，食品公司Vissan推出「買一送一」及「買二送一」等促銷活動，努力刺激需求。越南統計總局指出，今年通膨率為3.26%，食品、電力和水費是主要推升因素。財務專家警告，燃料與運輸成本上升，使醫療、教育等領域價格同步走高，形成惡性循環。他建議家庭聚焦基本開支、避免過度負債並善用折扣，但強調唯有政府穩定電力、燃料和食品價格，才能真正紓解壓力。越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）9月4日會議上指出，今年全球經濟與地緣政治局勢挑戰嚴峻，但越南七個月來3.26%的通膨率仍有利經濟成長。胡志明市今年上半年經濟成長率達7.52%，為2011年以來同期最高。他要求各部門監控民生物資價格，防止短缺與暴漲，並加強查核價格申報，嚴懲違規。同時強調財政與貨幣政策需協調配合，並督促各部門在10月前完成2026年定價方案，以避免未來出現價格衝擊。