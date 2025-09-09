我是廣告 請繼續往下閱讀

一名中國籍男子近期因在新加坡樟宜機場（Changi Airport）向移民官員吐口水，被判處八週監禁並永久禁止再次入境。根據《聯合早報》報導，現年38歲的曾力曉（Ceng Li Xiao）已於9月4日承認妨害公務及製造公眾滋擾兩項罪名。根據法庭文件，曾力曉於8月16日上午抵達樟宜機場第四航廈（Terminal 4），但因《入境（禁止入境）令》而遭禁止入境，具體原因未公開。他隨後被安排在休息室等待遣返，但卻拒絕配合新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）官員的指示。當天上午約11時，四名ICA官員試圖以輪椅將他送往遣返地點。過程中，曾力曉不斷大聲喊叫長達兩分鐘，並試圖起身逃脫。當一名官員上前制止時，他突然轉身並向該官員臉上吐口水。曾力曉當場被逮捕，並自案發以來一直被羈押。檢方在法庭上表示，被告在公共場合向執法人員吐口水是「可恥」的行為，顯示他對公共機構的「公然不尊重」。據悉，曾力曉沒有律師，僅透過口譯員以視訊方式出庭。他在庭上承認自己行為不當，並表示希望案件能盡快結束，好讓他返回中國。法官最終裁定曾力曉入獄八週，同時禁止他再次入境新加坡。此案也引發社會關注，有輿論呼籲應加強對違規旅客的處理，以維護公共秩序與執法人員的尊嚴。