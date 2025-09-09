我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選舉領表登記時間倒數，前台北市長郝龍斌今（9）日正式宣佈，「我現在是有參選意願和準備」，更直言自己和前中廣董事長趙少康中，只會有一人參選，也談及未來國民黨主席、領袖，戰略上最重要的目標，就是在野要合作，藍白一定要合。郝龍斌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋開頭就破題詢問，可以說你是國民黨參選人嗎？郝龍斌直言「目前還不可以，我現在是有參選意願和準備，我也在徵詢意見，趙少康也有公開記者會，可以確定，我跟趙（少康）中一定會有一位參選，至於哪一位會再評估，但我參選意願相對來講比較大。」至於柯文哲案對於未來藍白合情勢？郝龍斌則說，柯文哲在這一年羈押時間，有很多反省，柯文哲被羈押這件事情，凸顯的就是司法不公，因為很少聽說被偵結起訴的人，還會因為有可能串證、逃亡，「一個做過台北市長的人，怎麼可能會逃亡？」郝龍斌續指，而且用這麼高保釋金、甚至給他戴電子腳鐐，這對一個首長來講是羞辱，像是黃呂錦茹也是一樣，連署案把他羈押98天，這根本是押人取供，柯文哲也說，賴清德讓台灣四分五裂，這是事實。「未來國民黨目標，就是藍白一定要合」郝龍斌續指，對於未來國民黨主席、領袖，戰略上最重要的目標，就是在野要合作，藍白一定要合，這是所有全民共識，也是國民黨內部最大的聲音，也要團結國民黨內部，這是未來國民黨主席最重要的工作。至於國民黨財務方面，郝龍斌也說，他做過台北市長，他也慎重思考是否有辦法承擔責任，第一個就是考慮財務問題，很多人徵詢他的意見，他也徵詢是否願意協助處理財務問題，得到的反饋都滿正面。因此他有信心處理。「我不會選總統」郝龍斌說，大家之所以找他來選黨主席，就是經過時間檢驗，就是沒有準備要選總統，而且2028最強候選人，以現在來看，台中市長盧秀燕是眾望所歸的候選人。