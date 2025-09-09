我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy一早透過IG呼籲張家寧「不要放水」。（圖／翻攝自Andy IG@andy1994x）

YouTuber家寧8日於頻道公開影片，宣布已正式取得「群海娛樂」的公司帳本，並承諾將查核過去所有金流，強調自己沒有侵占任何人的錢，她表示法院已經確認她名下的金流沒有違法，這次拿到帳本是透過閱卷才首次完整掌握資料。對此，Andy今（9）日一早回應，強調早在8月8日就請律師通知群海公司監察人張小姐提告，如今一個月後才啟動：「希望不要放水，最後不了了之！」家寧昨日透過頻道坦言：「這段日子很煎熬，但有你們讓我充滿力量！」向粉絲溫情喊話，並承諾會履行法律責任，同時強調自己所有花費皆是憑工作所得，並未侵佔公司資金。家寧更希望外界能基於事實與理性，不要再加諸未做過的指控。根據檢方調查，家寧母親曾淑惠因涉業務侵占、背信與逃漏稅等罪嫌遭起訴，父親與妹妹則被控協助逃漏稅與非法蒐集資料，家寧本人則涉及《刑法》無故變更他人電磁紀錄罪，案件已進入法院審理階段，社會關注度高。針對家寧最新動作，Andy於9日透過律師聲明回應，表示早在8月8日便已請律師通知公司監察人張小姐提起訴訟，如今她終於採取行動：「我在今年8月8日，就請律師通知群海公司名義上的監察人張小姐，她理應代表公司提起刑事與民事訴訟。時隔一個月，張小姐終於想通了，是該履行監察人的職責。也希望張小姐之前選擇切割，現在提告了，就該執行到底，不要放水，最後不了了之。」明顯對案件進度保持高度關注。