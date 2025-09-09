我是廣告 請繼續往下閱讀

前台北市長郝龍斌今（9）日正式表態，有意願參選國民黨主席，談及未來兩岸路線，郝則說，自己三大原則，「我們絕不舔共，我們要有尊嚴對等對話，我們絕不跪美，第三，我們絕不媚日」，更直言抗中根本不能保台，民進黨根本在打嘴炮。郝龍斌今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，主持人王淺秋詢問，未來如果當國民黨主席的兩岸議題？郝龍斌認為，「我自己個人identity（身份），我是台灣人也是中國人」，蔣經國前總統講得非常好，自己也完全認同。至於抗中保台，郝龍斌直言，「我本來就認為這是民進黨騙局」，因為你想抗中怎麼保台？只有和中開放對話才能保台，希望將來國民黨用對話代替對抗。郝龍斌也提及自己三大原則，「我們絕不舔共，我們要有尊嚴對等對話，我們絕不跪美，第三，我們絕不媚日」，這是未來國民黨三個絕不，抗中根本不能保台，民進黨根本在打嘴炮，難道真的要派黑熊部隊去保台嗎？郝龍斌續指，除此之外，我們也要備戰，我們要備戰而避戰，對兩岸之間，對話代替對抗，國民黨過去一直有跟中國共產黨對話基礎，且當然要在對等尊嚴情況下進行。