進入9月還是好熱，天氣風險公司分析師薛皓天表示，未來一週白天，各地感受炎熱，中南部、大台北局部有36度以上高溫，午後雷陣雨也依舊存在，山區會有較大雨勢，類似天氣維持到下週，中高層的北方系統將會南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來「第一道鋒面」機會。
8縣市高溫特報 36度高溫狂飆
中央氣象署今（9）日發布「高溫資訊」，台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有「連續出現36度高溫」的機率，請加強注意。雲林縣、台南市、花蓮縣為「黃色燈號」，請注意36度氣溫。
午後雷陣雨逐漸趨緩 週末天氣晴朗
薛皓天說明，今明兩天，從南方掃入的水氣還是比較多，各地上午為晴時多雲天氣，午後受熱力作用影響，雲量增多，近山區、山區局部有雷陣雨發生，平地局部也有短暫陣雨機會，且山區偶有較大雨勢。
週四（9/11）太平洋高壓增強西伸，水氣減少，午後山區仍有較大雨勢，其它地區雨勢較小；週五至週末（9/12至9/14）水氣更少，清晨西半部有一些短暫雨機會，但午後雷陣雨進一步往山區移動，平地都是多雲時晴的好天氣。
未來一週無颱風生成訊號 入秋第一道鋒面有跡象
薛皓天提到，台灣天氣炎熱、午後降雨集中山區的天氣，可以維持到下週二（9/16），下週中後期，天氣才有較高的不確性，下週二起太平洋高壓減弱，菲律賓群島西側逐漸有季風低壓槽建立，不過並沒有明顯熱帶擾動發展。
此外，薛皓天提醒，下週後期中高層的北方系統有南下略過台灣北部，底層有微弱東北季風帶來「第一道鋒面」機會，不過在其它模式中有不同看法，後續實際狀況、對台影響，需要多觀察並追蹤。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk 臉書
