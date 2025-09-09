我是廣告 請繼續往下閱讀

8縣市高溫特報 36度高溫狂飆

▲氣象署發布「高溫資訊」，台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣有「連續出現36度高溫」機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

午後雷陣雨逐漸趨緩 週末天氣晴朗

▲週二南方雲系影響，各地午後還是要注意較大雨勢，週三過後天氣逐漸回穩、降雨機率下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

未來一週無颱風生成訊號 入秋第一道鋒面有跡象

進入9月還是好熱，天氣風險公司分析師薛皓天表示，，類似天氣維持到下週，中高層的北方系統將會南下略過台灣北部，中央氣象署今（9）日發布「高溫資訊」，台北市、新北市、彰化縣、高雄市、屏東縣為「橙色燈號」，有「連續出現36度高溫」的機率，請加強注意。雲林縣、台南市、花蓮縣為「黃色燈號」，請注意36度氣溫。薛皓天說明，今明兩天，從南方掃入的水氣還是比較多，各地上午為晴時多雲天氣，午後受熱力作用影響，雲量增多，週四（9/11）太平洋高壓增強西伸，水氣減少，午後山區仍有較大雨勢，其它地區雨勢較小；薛皓天提到，台灣天氣炎熱、午後降雨集中山區的天氣，可以維持到下週二（9/16），下週中後期，天氣才有較高的不確性，此外，薛皓天提醒，，不過在其它模式中有不同看法，後續實際狀況、對台影響，需要多觀察並追蹤。