前總統陳水扁的妻子吳淑珍上個月15日在住處突昏倒，一度沒有呼吸心跳，所幸送醫及時恢復生命跡象，返家休養。陳水扁今（9）日表示，在8月23日公投完後，總統賴清德來探望吳淑珍，並給予滿滿祝福，賴以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸請吃飯。對此，總統府發言人郭雅慧證實此事，並透露賴很慶幸他在見到扁嫂後，其病情已順利的穩定下來。吳淑珍日前因「姿勢性低血壓」在住處昏倒，一度失去呼吸心跳，經急救搶在黃金時間內救回。陳水扁上午表示，前不久扁嫂病危，感謝台南消防局及台南新樓醫院合力救回扁嫂一命，他更感恩賴清德投完公投票後，到耘非凡探望病榻上的扁嫂，並給予滿滿的祝福。陳水扁提到，賴清德以其醫師的專業，特別鼓勵扁嫂好好養病，還說病好了要邀她到官邸請吃飯，如今扁嫂病情有比較穩定了，「阿扁及家人無不感謝，賴總統對扁嫂的溫馨關懷！」對此，郭雅慧受訪時表示，確實因為在前一陣子，扁嫂身體不舒服，一度停止了呼吸心跳，被送到新樓醫院去，很慶幸的急診救回來後，也回到台南的住家去休養。郭雅慧說，賴清德是在8月23號回到台南去進行公投投票時，也順道赴台南去探視慰問，當天賴很慶幸說他在見到扁嫂後，其病情已順利的穩定下來。郭雅慧轉述，陳前總統也有表達很謝謝賴總統特意到住家來關心，以賴醫師的專業也給了一些建議。