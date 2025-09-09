我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲昨（8）日交保，佩戴電子監控直奔新竹老家探望母親，家人、民眾黨人齊聚大吃冰棒的照片曝光，未料，柯媽媽家中出現3台直立式雙門大冰箱，引Threads網友歪樓直喊：「怎麼這麼多冰箱？」照片中政治人物更被網紅「四叉貓」劉宇逐一起案底。柯文哲昨日繳交7000萬元保金獲釋，首先返回新竹老家看媽媽，除了妻子陳佩琪，妹妹柯美蘭、新竹市長高虹安、代理市長邱臣遠、新竹市議員李國璋也都一同在柯家團聚。民眾黨傍晚釋出柯家人團圓照片，大家一起大嗑冰棒，氣氛溫馨，陳佩琪也笑臉盈盈。四叉貓今日針對該照片指出，一張照片中有2個貪汙、3台冰箱、4枝冰棒。其中，李國璋曾酒駕、邱臣遠性騷同事助理（後續邱臣遠提告索賠敗訴）、高虹安貪汙被判7年4個月，褫奪公權4年、柯文哲貪汙求處28.5年（扣1年）。另外，四叉貓也查出，柯媽家3台冰箱年份差異大，分別是：TECO東元600公升三門冰箱、LG樂金525公升雙門冰箱、SANLUX台灣三洋580公升雙門冰箱。而大家在吃的冰棒則來自814大同冰店。四叉貓更表示，昨天大家都在討論柯媽家為什麼有3個冰箱，畢竟之前柯文哲老家就3個人（柯爸、柯媽和傭人），他猜不是喜歡囤物，不然就是平常收到太多人送的禮，才所以需要這麼多冰箱。不過，當然也可能只是單純柯媽買了新的，捨不得扔舊的。