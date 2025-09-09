我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板野友美開箱新家，其中一面整牆名牌包與訂製家具特別吸睛。（圖／翻攝自YouTube 友chube 【板野友美】）

▲板野友美特別花70萬日圓（約14萬元台幣）打造小孩房與遊戲室，並透露之所以不買房是因為職棒球員老公可能隨時會轉隊。（圖／翻攝自YouTube 友chube 【板野友美】）

34歲的日本前AKB48成員板野友美，與小6歲的職棒投手高橋奎二婚後育有1女，近期她在YouTube開箱全家新住處，引起熱議，這間租屋每月租金高達110萬日圓（約新台幣23萬元），格局寬敞宛如高級飯店，吸引粉絲與網友大讚，尤其名牌包展示牆更是讓不少粉絲直呼驚人。影片中板野友美展示家中格局，最大亮點是一整面牆的櫃子，專門用來展示她的名牌包，奢華程度讓人目不轉睛。除此之外，家中多數家具皆為訂製，光是電視櫃就斥資100萬日圓（約20萬元台幣），展現她對居家氛圍的講究與用心。身為母親，板野友美更不吝投資女兒的成長環境，特別花70萬日圓（約14萬元台幣）打造小孩房與遊戲室，讓孩子擁有舒適的專屬空間，從細節可見她對家庭的疼愛與照顧，也進一步展現了她「女神升級媽咪」的另一面。雖然住處格局氣派，板野友美卻強調自己並非「貴婦」，她經營2間公司，每週工作6天，並與老公共同分擔家庭開銷，她解釋沒有買房的原因，是因為丈夫身為職棒球員，隨時可能轉隊搬家，因此選擇租屋更為彈性，網友看後紛紛表示佩服，認為她兼顧事業與家庭，實力非凡。