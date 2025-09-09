法國知名糕點品牌、以馬卡龍聞名全球的LADURÉE，曾在2013年進駐台灣，當時掀起馬卡龍旋風與瘋狂的排隊人潮，大約需排3小時才能買到，但經營3年後又退出台灣，如今睽違約9年時間，LADURÉE又將再度來台，位址就在101的4樓。
LADURÉE於1862年於巴黎創立，以色彩繽紛的馬卡龍聞名於全球，並兼有蛋糕、茶點和巧克力等品項。2013年曾進駐台灣，插旗在台北微風廣場，小櫃位只提供外帶，且當時造成搶購熱潮，粉絲們動輒要等上1個多小時、最多3小時，才能買得到這百年精品甜點。
LADURÉE品牌確認將於今年重返台灣市場，原來是由旗下有代理行李箱品牌Rimowa以及Bally、SHANG XIA等精品品牌的美之心國際股份有限公司接洽來台。目前已透過104 人力銀行招募員工，包括「副主廚」、「內場廚助」和「外場服務生」等職位，副主廚更開出6、7萬元的月薪。而新店址就在台北101內的4樓，有網友也已在社群媒體Instagram貼出現場施工中的環境影片，目前開幕時間未定，據悉最快可能是今年的10或11月。
Pierre Hermé 與Ladurée齊名 同樣來自法國
許多人會將 Ladurée 與另一家同樣源自法國的頂級馬卡龍品牌 Pierre Hermé 做比較，同樣紅遍全球的 Pierre Hermé於去年登台，各家門市都吸引了大批排隊人龍。尤其當時還與台北晶華酒店，合作推出一顆要價近3千元的母親節蛋糕「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，要價近3千元，當時狂銷近1500顆。
