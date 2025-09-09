我是廣告 請繼續往下閱讀

江祖平日前在社群爆料，有名演員被性侵偷拍的求救私訊，後續一一公布相關細節，甚至疑似有下藥昏迷被性侵、偷拍的情形，引發各界關注。而衛福部長石崇良今（9）日接受媒體聯訪時回應，對此事件相當遺憾，也全力支持被害者以任何方式說明。至於管制藥品，已指示先由地方衛生局了解藥品如何取得，若有管制類藥品作為加害工具情形，絕對嚴查嚴處。對於江祖平爆料，疑似有某演員遭電視台工作人員下藥性侵，將原先的心臟藥調包為鎮靜劑、甚至偷拍。而她也在社群平台公開加害者姓名、長相及所屬電視台等。石崇良則回應，關於此事件，我們很遺憾，也全力支持被害者以任何方式說出來，進入程序中，對被害者的所有支持力度都要更強。至於事件中，疑似有使用管制類藥品作為加害工具，石崇良表示，絕對嚴查嚴處，也已經指示依據管制藥品管理條例，先由地方衛生局了解到底使用藥品是哪個藥物、如何取得，並按照調查結果檢視。石崇良說，雖然對於管制藥品有嚴謹的管理方式，但若事件中有發現強化之處，會盡快將漏洞補起來。