立百病毒成為南韓第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報，立百病毒也是自2020年新冠病毒之後，首次新增的一級傳染病，感染專科醫師吳怡慧表示，初期症狀僅像小感冒，致死率卻高達40％至75%，由於病毒源自於黑暗棲息的蝙蝠與豬群，因此如同隱匿於黑暗的高階咒靈。
立百病毒是什麼？為什麼會流行？
衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，立百病毒自然宿主是「蝙蝠」，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染，包括豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類，人類大多數是直接接觸生病豬隻，或經呼吸道飛沫、接觸生病動物的口鼻分泌物感染，此外，食用到受感染果蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁，也都可能導致感染。
立百病毒傳染症目前在台灣並非「法定傳染病」，主因是確診案例大多集中在印度、孟加拉；韓國疾病管理廳此次是為了提前防範海外傳染病輸入風險，才將立百病毒列為南韓第一級傳染病。印度去年有2人因立百病毒死亡，今年則有4例感染、2人死亡；孟加拉則是去年確診5例、今年確診3例，全數死亡。
立百病毒有什麼症狀？怎麼預防？
吳怡慧說明，如果人類感染立百病毒，初期症狀會像小感冒，包括發燒、頭痛、喉嚨痛等，但如果被立百病毒完全侵蝕，可能進入「腦炎狀態」，也就是「意識混亂、抽搐、昏迷」等症狀，立百病毒潛伏期落在4至14天，死亡率高達40％至75％。
吳怡慧表示，立百病毒的預防，就是「避免接觸病死動物」、「勤洗手、保持衛生」、「出現發燒或神經症狀時，立即就醫」、「配合隔離與檢驗」；至於臨床評估是否有確診立百病毒，醫師會靠「TOCC」原則：
◾T（旅遊史）：是否前往東南亞等立百病毒潛伏區？
◾O（職業史）：是否與豬、蝙蝠有接觸？
◾C（接觸史）：是否碰過疑似感染者？
◾C（群聚史）：身邊是否多人同時病倒？
立百病毒台灣還沒有案例 短期不必恐慌
台大兒童醫院感染科醫師黃立民提到，立百病毒之所以會在近期被關注，主要是東南亞地區有些疫情，除了印度、孟加拉出現死亡案例，周遭的馬來西亞也傳出病例，加上幾年前的新冠病毒也是在初期只有零星個案，最後卻引發全球大流行，所以全球對疑似有大流行風險的病毒，都更加小心謹慎。
在台灣方面，目前尚未有立百病毒的確診或移入消息，所以民眾不必過度恐慌，只是要特別注意，若前往東南亞國家一定要保持衛生、戴口罩，盡量少接觸野生動物，若必須接觸也要馬上洗手，有任何不舒服症狀，到醫院時也要確實告知旅遊史。
