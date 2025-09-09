我是廣告 請繼續往下閱讀

立百病毒是什麼？為什麼會流行？

▲衛福部指出，立百病毒自然宿主是「蝙蝠」，確診案例大多集中在印度、孟加拉。（圖／NOWNEWS資料照）

立百病毒有什麼症狀？怎麼預防？

▲立百病毒若完全侵蝕人體，將出現意識混亂、抽搐、昏迷等症狀，死亡率達40%至75%。（圖／NOWNEWS資料照）

立百病毒台灣還沒有案例 短期不必恐慌

立百病毒成為南韓第一級傳染病，所有從印度和孟加拉入境韓國人士均需完成健康申報，，感染專科醫師吳怡慧表示，，由於病毒源自於黑暗棲息的蝙蝠與豬群，因此如同隱匿於黑暗的高階咒靈。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，立百病毒自然宿主是「蝙蝠」，在狐蝠屬及其他蝙蝠物種身上被發現，可造成多種動物感染，包括豬、馬、羊、狗、貓等動物，並傳染給人類，，此外，食用到受感染果蝠尿液或唾液汙染的水果或椰棗、樹汁，也都可能導致感染。立百病毒傳染症目前在台灣並非「法定傳染病」，主因是確診案例大多集中在印度、孟加拉；。印度去年有2人因立百病毒死亡，今年則有4例感染、2人死亡；孟加拉則是去年確診5例、今年確診3例，全數死亡。吳怡慧說明，如果人類感染立百病毒，初期症狀會像小感冒，包括發燒、頭痛、喉嚨痛等，但如果被立百病毒完全侵蝕，吳怡慧表示，立百病毒的預防，就是；至於臨床評估是否有確診立百病毒，醫師會靠「TOCC」原則：：是否前往東南亞等立百病毒潛伏區？：是否與豬、蝙蝠有接觸？：是否碰過疑似感染者？：身邊是否多人同時病倒？台大兒童醫院感染科醫師黃立民提到，立百病毒之所以會在近期被關注，主要是東南亞地區有些疫情，除了印度、孟加拉出現死亡案例，周遭的馬來西亞也傳出病例，加上幾年前的新冠病毒也是在初期只有零星個案，最後卻引發全球大流行，在台灣方面，目前尚未有立百病毒的確診或移入消息，所以民眾不必過度恐慌，只是要特別注意，