我是廣告 請繼續往下閱讀

今（9）日適逢「國民體育日」，政府宣布「運動部」正式掛牌成立，肩負推動全民運動、協助運動員爭取國際佳績，以及退役選手轉銜就業三大任務，象徵台灣體育發展邁入新階段。羽球奧運金牌得主李洋受命出任首任部長，消息引發體壇與社會各界關注。李洋在選手生涯中締造多項國際榮耀，他強調將以「運動員視角」制定與推動政策，讓選手能安心追夢，也讓全民享受運動帶來的健康與快樂。他指出，自己對於從基層訓練到國際競技的挑戰深有體會，因此更能理解選手需求，未來將全力打造更完善的運動環境。對此，台北市議員參選人郭凡也表達支持。他回憶自小加入羽球隊，是羽球選手王齊麟的學弟，也曾懷抱成為運動員的夢想。郭凡表示，運動員最能理解基層困境，李洋擔任首任部長更能貼近選手心聲。郭凡進一步提出，未來應結合社區活動中心、學校操場與各類場館，舉辦羽球、籃球、健康操、健走等活動，讓不同年齡層居民皆可參與。他強調，唯有把運動融入日常生活，運動政策才不僅是國家方針，更能成為全民共享的生活習慣。此次「運動部」的設立，被視為推動體育國家化的重要一步，也寄望全民從日常運動開始，共同迎接台灣體育新時代。